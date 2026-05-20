Así se viven las elecciones en San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América

En San Basilio de Palenque hay algo que sus habitantes repiten con frecuencia: la libertad aquí no llegó sola, hubo que pelearla. Ese pasado sigue presente en una comunidad que durante siglos construyó una identidad propia y que convirtió la organización colectiva en una de sus principales fortalezas.

Conocido por ser el primer pueblo libre de América, nació bajo el liderazgo de Benkos Biohó y se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, su historia no quedó detenida en esa época. Años después, la violencia y el conflicto armado también golpearon el territorio y obligaron a muchas familias a desplazarse y convivir con el miedo.

En ese contexto, SEMANA llegó al territorio para registrar una historia distinta. El reportaje muestra cómo se vive una jornada electoral en una comunidad donde participar tiene un significado que va más allá de acercarse a una mesa de votación y un vínculo marcado con sus raíces históricas.

Líderes comunitarios, habitantes y pobladores que han asumido el rol de testigos electorales cuentan cómo ven la participación y por qué consideran importante cuidar los procesos democráticos. La historia también retrata una comunidad donde la música, la lengua, la tradición y el liderazgo siguen siendo parte de la vida diaria y de la manera en que se toman decisiones colectivas.

Más que una historia sobre elecciones, el especial busca mostrar cómo un territorio que aprendió a defender su libertad hace siglos entiende hoy que participar también es una manera de protegerla y de mantener vivo el legado de aquellos que lucharon por ella.