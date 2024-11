La increíble historia de Víctor Simarra, que pasó del analfabetismo a publicar el mejor libro de cocina del mundo

Eran las once de la mañana en Cartagena: el sol se acercaba al punto más alto del cielo y el mar permanecía apacible. En la Ciudad Amurallada, Víctor Simarra, palenquero y gestor cultural desde 1970, respondió a la llamada debajo de un árbol de caucho. Dijo que era frondoso, como decenas alrededor, y que la imagen completa —el mar, las murallas, la gente— era la cúspide de la belleza. No es difícil creerle: el Caribe siempre ha sido su esencia. Su pasión.

“La ola se regó y fue así como me enteré. Yo soy un convencido de que uno debe ser perseverante para alcanzar las cosas, pero sobre todo humilde, tal y como lo han sido todos los líderes de nuestra comunidad. Yo llevo 54 años en esto, desde que tenía 14. Siempre preocupado por el colectivo. Es una satisfacción que se siente familiar” , comentó Simarra.

Nació en San Basilio de Palenque (Bolívar) en 1956. Su padre, Norberto Simarra, era campesino, y su madre, María Reyes, ama de casa. En una familia de diez hijos —ocho varones, dos mujeres—, Simarra fue el último en nacer. Tanto sus hermanos como su padre resolvieron que Simarra no debía frecuentar el campo sino la cocina: preparar los alimentos, transportar el almuerzo. No hubo otra opción y aceptó. Nunca sospechó que esa tarea le cambiaría la vida.

“En la casa los hombres teníamos que turnarnos las tareas y mis hermanos decidieron hacer un reglamento. Ellos no querían que yo fuera al campo, sino que les cocinara. Fue así como aprendí. Además, cuando hablamos de cocina en Palenque, hablamos de la cocina de “embuste, embuste”. Una cocina desarrollada por un grupo de personas contemporáneas que no tuvo acceso a las instituciones educativas. No había ni tres”, mencionó Simarra.