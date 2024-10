Regresan los boleros al Valle del Cauca. Así se vivirá el concurso más importante de la región

“El bolero es un género mágico, que sabe cantarle al amor, al desamor y a la tristeza. Los sentimientos más recurrentes del ser humano. Conmigo conecta con esa parte sensible de mi corazón. Me bastó con escuchar una canción cuando pequeña e hice clic. Todo en una sola oportunidad”, manifestó Correa.

Un canto al amor

El origen del bolero se remonta a Cuba. En 1883, Pepe Sánchez compuso una canción que fue determinante para la historia: Tristezas. Es una melodía melancólica, que apela al desamor y a lo que no fue. “Tristezas me dan tus penas mujer, profundo dolor; no dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever, cuánto sufro y padezco por ti”.