Centro Carter desplegará misión para vigilar elecciones presidenciales

En medio del ambiente de tensión política y las crecientes alertas sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales del 2026, el Centro Carter anunció el despliegue de una misión internacional de expertos que hará seguimiento al proceso en Colombia.

La organización internacional confirmó que enviará un grupo de especialistas electorales que permanecerá en el país durante la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

La misión estará encabezada por Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter, y contará con expertos provenientes de España, Alemania, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos.

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La llegada de la misión internacional ocurre en un momento de alta sensibilidad política, marcado por cuestionamientos alrededor de las garantías electorales, denuncias de desinformación, alteración de los sistemas, y advertencias de distintos sectores sobre la necesidad de blindar la transparencia del proceso.

“Esperamos que nuestra presencia y nuestro informe ayuden a los colombianos a evaluar la credibilidad de las elecciones y que contribuyan a la transparencia del proceso electoral”, afirmó Lincoln.

Aunque la misión visitará algunos puestos de votación el día de las elecciones, el Centro Carter aclaró que no realizará una observación integral de toda la jornada electoral. Su trabajo estará enfocado principalmente en evaluar aspectos jurídicos, administrativos y técnicos del proceso.

La organización afirmó que los expertos analizarán especialmente las recomendaciones y reformas impulsadas tras las elecciones presidenciales del 2022, proceso que dejó múltiples debates sobre el sistema electoral colombiano.

La misión fue invitada formalmente por las autoridades electorales colombianas desde julio de 2025. Posteriormente, una delegación realizó una visita preelectoral en noviembre para evaluar las condiciones del proceso y definir el alcance de la observación.

Durante su estadía en Colombia, los expertos sostendrán reuniones con la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), campañas presidenciales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales.

Al finalizar las elecciones, el Centro Carter elaborará un informe con hallazgos y recomendaciones sobre el desarrollo del proceso electoral colombiano. Su trabajo estará basado en estándares internacionales de derechos humanos y principios democráticos reconocidos globalmente.

La organización tiene experiencia en observación electoral en distintas regiones del mundo. De acuerdo con el comunicado, ha participado en 128 misiones de observación electoral en más de 40 países y en 19 misiones de expertos en 17 naciones.

La entidad fue fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter, junto con la Universidad Emory. Desde entonces ha trabajado en temas relacionados con democracia, resolución de conflictos, derechos humanos y salud pública.