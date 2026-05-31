Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda: una de ellas será la primera dama de la Nación

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella puntean en el preconteo de los votos de las elecciones presidenciales. El resultado de esos comicios también decantará quién será la primera dama de Colombia.

A Cepeda le acompaña Pilar Rueda, una mujer que ha tenido un perfil discreto en la vida política del candidato y que cuenta con una destacada hoja de vida en asuntos de paz y derechos humanos.

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Del otro lado, está Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella, quien sí jugó un lugar protagónico en la campaña buscando el apoyo de los votos de las mujeres a través de un grupo al que denominó “tigresas de la patria”.

En Colombia la primera dama no tiene un rol definido en la estructura del Gobierno y quienes han ocupado ese rol han elegido cuáles asuntos quieren tratar en lo público. Verónica Alcocer, por ejemplo, asumió roles diplomáticos.

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Pilar Rueda, la pareja de Iván Cepeda

Pilar Rueda e Iván Cepeda. Foto: Tomado de internet

La pareja de Cepeda es antropóloga y tiene una maestría en estudios de paz y derechos humanos de la Universidad de Notre Dame.

Ha sido consulta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asesoró las conversaciones de paz en La Habana desde el enfoque de género y trabaja para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde que se firmó el acuerdo con las Farc.

Rueda no acostumbra acompañar a Cepeda en sus apariciones públicas, sin embargo, ha estado a su lado durante años y acompañándole en momentos determinantes como su tratamiento contra el cáncer y en las disputas judiciales que asumió.

Ana Lucía Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La pareja del abogado De la Espriella es administradora de empresas, participó en la creación de su firma De la Espriella Lawyers y tuvo un rol protagónico en su campaña.

En los meses recientes estuvo compartiendo rutinas de ejercicio a través de sus redes sociales y fue la gestora del movimiento de “tigresas de la patria” que respalda al candidato.

Pineda ha participado en eventos públicos y entrevistas con el candidato y en sus intervenciones ha resaltado el rol de la mujer como cuidadora en el hogar.