Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal le envió claro mensaje al Centro Democrático

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue el ganador de la contienda electoral que se llevó a cabo este domingo 31 de mayo.

De la Espriella obtuvo en las urnas más de 10 millones de votos. Le siguieron los candidatos Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, entre otros.

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Por lo tanto, el próximo 21 de junio, De la Espriella y Cepeda se disputarán en segunda vuelta la Presidencia de la República.

Mientras llega ese día, la senadora y exprecandidata María Fernanda Cabal le hizo un llamado a su partido, el Centro Democrático.

“Yo le pido a mi partido que aquí tenemos que acompañar a quien va a defender el legado del expresidente Uribe. El expresidente Uribe ha querido mucho a Abelardo. Que todas esas riñas, esas disputas, queden atrás. No más. Aquí Cepeda, Petro y estos comunistas que les gusta la violencia y la disfrazan de paz, no pueden seguir gobernando este país”, dijo Cabal en SEMANA.

Para Cabal, De la Espriella es un fenómeno político que “tiene una característica de audacia inigualable“.

Y agregó en SEMANA: “Con una capacidad de comunicación a través de distintos métodos, desde la música, dibujos animados, la música. Una puesta en escena que hay quienes podrían decir que esto no es serio, pero resulta que la política de hoy se hace de manera distinta y la política está en las redes sociales”.

Vale destacar que, mientras Cabal hablaba en SEMANA, Valencia reconoció la derrota en las urnas y anunció su apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, expresó la excandidata Valencia.

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Quien también anunció su apoyo a De la Espriella fue el expresidente Álvaro Uribe.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social de la economía fraterna, del estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyados por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella”, dijo Uribe a través de un video.