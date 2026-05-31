El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró su voto y avivó debate por participación en política

Los funcionarios públicos siguen dejando ver su voto en esta contienda electoral, en medio de la polémica que ha generado esta acción, pues podría ser considerada una abierta participación en política.

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Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Pese a las advertencias de los organismos de control, diferentes personalidades han hecho este gesto dejando ver el tarjetón y su voto.

El más reciente fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien aprovechó la presencia de los medios de comunicación y de personas que se percataron de su presencia en las urnas para revelar su decisión.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, Char se decantó por el candidato Abelardo de la Espriella, quien reside en esa ciudad y que ha tenido un gran empuje esta región del país.

Presidente Petro mostró su voto

La jornada presidencial de este 31 de mayo quedó marcada por un hecho sin precedentes: el presidente Gustavo Petro decidió exhibir públicamente su voto.

Este gesto encendió de inmediato las alarmas y el debate en torno a su presunta intervención en política, un cuestionamiento que ha sido una constante a lo largo de la campaña.

La controversia actual se suma a sus recientes apariciones en plazas públicas y a su intensa actividad en la red social X, escenarios que el mandatario ha utilizado activamente en el marco de la coyuntura electoral del país.

“Le pido a la ciudadanía que en las 120 mil mesas acudan a vigilar el conteo de los votos, testigos electorales o no, por centenares de miles, ojalá un millón, dos millones de ciudadanos y ciudadanas, para lograr establecer que lo que se contó en la mesa de los votos realmente depositados en las urnas, cualquiera que sea el resultado, sea el que efectivamente se trasluce en los escrutinios finales y en el resultado final”, dijo Petro.

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

El llamado público del presidente Gustavo Petro cobró fuerza este domingo justo después de votar en la mesa principal del Capitolio Nacional.

Rompiendo con el tradicional secreto del voto, el jefe de Estado expuso su tarjetón electoral ante las cámaras, dejando en claro su apoyo político a la llave del Pacto Histórico conformada por Iván Cepeda Castro y la congresista indígena Aida Quilcué.