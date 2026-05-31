“Están dadas todas las garantías”: Hernán Penagos le responde al presidente Petro en la apertura de la jornada electoral

El registrador Nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje contundente en la apertura de las elecciones presidenciales en la Plaza de Bolívar, luego de las críticas que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, al proceso electoral que se desarrolla en el país.

🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Siga en directo las últimas noticias: Gustavo Petro reveló su voto en medio de la apertura de las urnas

“Aquí están dadas todas las garantías, todas ellas, para que la ciudadanía vote libre, pero también para que tengan, presidente, absoluta tranquilidad de los resultados”, señaló el registrador nacional.

El registrador colocó como ejemplo las elecciones al Congreso de la República que se llevaron a cabo el pasado mes de marzo, para asegurar que fue una jornada exitosa en la que participaron más de 20 millones de personas.

“Treinta elecciones ha realizado la Registraduría en estos últimos año y medio, todas impecables. Aquí lo que queda es animar a la ciudadanía a que salga a votar, pedirle a todas las instituciones y a sus representantes que actúen con tranquilidad, que enviemos un mensaje adecuado a la ciudadanía”, dijo.

Penagos pidió que no se permita “que esta jornada se empañe, porque esta jornada es la fiesta de la democracia” y se tiene que vivir en “absoluta alegría”.

El registrador invitó a la ciudadanía para que salga a votar y lo haga muy temprano. También pidió que “tengan tranquilidad y confíen en las instituciones. Aquí en este momento está el Estado en su conjunto, mostrándole a Colombia que podemos trabajar en equipo para unas elecciones libres y justas”.

Finalmente, agradeció a más de 40.000 servidores de la Registraduría, quienes llevan muchos días trasnochando y recorriendo, muchos de ellos a pie, hasta el último rincón de Colombia para que Colombia puedan tener los kits electorales, participar y votar de manera libre.