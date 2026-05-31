Economía

Así cotiza este domingo de elecciones el dólar en Colombia en las casas de cambio

La divisa se ha visto influenciada por diversos factores externos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

31 de mayo de 2026 a las 2:21 p. m.
Dólar en elecciones 2026
Dólar en elecciones 2026 Foto: Foto 1: istock. Foto 2: Registraduría/cortesía

El dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante del mundo porque domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas globales como el petróleo y sirve como activo de refugio seguro para los inversores durante periodos de incertidumbre económica.

¿Qué podría pasar con el precio del dólar en Colombia si Iván Cepeda gana las elecciones este domingo, 31 de mayo?

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado de manera volátil, impulsándose a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan aprovechar los movimientos de la moneda para generar mayores rentabilidades.

Dolar Dolár
El comportamiento del dólar sigue generando atención por su impacto en distintos sectores. Foto: Adobe Stock

Es por ello que muchos buscan adquirir dólares físicos a través de casas de cambio, que son establecimientos predilectos para este tipo de transacciones, dado que permiten comprar y vender dólares sin tantos trámites y papeleos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 31 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600,40 y de venta de $ 3.709,80.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6603,74688
Cali3,5403,735205
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6603,72040
Medellín3,6033,712107
Pereira3,6103,710100
The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La cotización del dólar mantiene expectativa entre consumidores, empresarios e inversionistas. Foto: Universal Images Group via Getty
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6803,74060
Cambios Kapital3,6703,73060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,74050
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6503,71060
Money Cambios WC3,6003,750150
Punto Dollar3,6203,770150
Smart Exchange3,6703,720
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar vuelve a ser tema de análisis por sus recientes movimientos en el mercado. Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.