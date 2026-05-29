¿Qué podría pasar con el precio del dólar en Colombia si Iván Cepeda gana las elecciones este domingo, 31 de mayo?

A pocos días de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, los mercados financieros mantienen la atención puesta en el resultado de las urnas y en las posibles implicaciones económicas para Colombia.

Dólar amanece a la baja pero con poco movimiento en Colombia: precio oficial del 29 de mayo

Uno de los temas que más inquieta a inversionistas y analistas es el comportamiento que podría tener el dólar frente al peso colombiano en caso de una victoria de Iván Cepeda.

Según un análisis realizado por Bloomberg, la situación podría variar dependiendo del candidato y del extremo político al cual pertenezca el mismo.

Iván Cepeda es uno de los aspirantes a la presidencia de la república. Foto: FOTO: Campaña de Iván Cepeda.

De acuerdo con Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, la reacción de los mercados sería asimétrica dependiendo del resultado electoral.

Según explicó, un triunfo de un candidato percibido como continuidad de las políticas del actual Gobierno podría generar una respuesta negativa más fuerte que la valorización que se observaría ante una victoria de la oposición.

Ballén señaló que la experiencia reciente en algunos países de la región muestra que, en escenarios donde triunfan candidatos asociados con la continuidad gubernamental, los activos financieros pueden registrar importantes ajustes.

Según sus cálculos, 30 días después de las elecciones el dólar podría apreciarse hasta un 23 %, lo que equivaldría a un incremento cercano a los 850 pesos frente a los niveles previos a los comicios.

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Además de la presión sobre la tasa de cambio, el experto advirtió que podrían presentarse movimientos adversos en otros indicadores clave. Entre ellos, una desvalorización de hasta 215 puntos básicos en los títulos de deuda pública a 10 años, un incremento de hasta un 77 % en el riesgo país y caídas cercanas al 21 % en los mercados accionarios.

Analistas analizan posibles efectos de la llegada a la presidencia de Iván Cepeda. Foto: campaña CEPEDA

“La lectura del mercado dependerá de la percepción que tengan los inversionistas sobre el rumbo económico del país y el grado de confianza que genere el nuevo gobierno”, explicó Ballén. En ese contexto, una mayor incertidumbre podría traducirse en salidas de capitales y una mayor demanda de dólares, impulsando al alza la divisa estadounidense.

Por su parte, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, indicó al medio citado que su escenario base continúa contemplando la victoria de un candidato considerado proinversión, al que asigna una probabilidad del 55 %. Sin embargo, reconoció que la contienda sigue siendo altamente competitiva y que aún existe la posibilidad de una segunda vuelta presidencial.

Los analistas coinciden en que el comportamiento del dólar durante las próximas semanas dependerá no solo del resultado electoral, sino también de los mensajes que entregue el próximo gobierno en materia fiscal, inversión y estabilidad institucional. En cualquier caso, los mercados estarán atentos a las señales que surjan tras la jornada electoral y a su impacto sobre la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.