Dólar sigue bajando en Colombia: precio oficial para este 25 de mayo

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 25 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.638, lo que significó una reducción de $29 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.667.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 6, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.644.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.651, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.630. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.640.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 281,46 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 714,38.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 % llegando a las 98,917 unidades.

Así cerró la moneda en la jornada del 25 de mayo. Foto: Adobe Stock

Jefe de la Reserva Federal dice que será reformista tras solemne juramentación en la Casa Blanca

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofreció una orientación “reformista” al jurar el cargo en un acto solemne en la Casa Blanca el viernes.

El presidente Donald Trump prometió en la ceremonia que el jefe del banco central sería “totalmente independiente”, aunque deslizó que esperaba que la lucha contra la inflación, el objetivo primordial de la Fed, no sea en detrimento de la “grandeza” económica del país.

Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés, intentando destituir a una gobernadora de la Fed y promoviendo una investigación penal contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell.

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“Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos y manteniendo claros estándares de integridad y desempeño”, aseguró Warsh tras una ceremonia de juramentación efectista, con banda de música y gran panel de invitados en uno de los salones de la Casa Blanca.

Warsh instó a los gobernadores que se sentarán junto a él a perseguir sus objetivos “con sabiduría y claridad, independencia y determinación”, y agregó que “la inflación puede ser más baja, el crecimiento más fuerte, el salario real neto más alto y Estados Unidos puede ser más próspero” si así lo hacen.

Kevin Warsh, jefe de la Reserva Federal, dice que será reformista tras solemne juramentación en la Casa Blanca Foto: AFP

“Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza”, dijo antes Trump.

En un acto celebrado más tarde ese día, Trump declaró nuevamente que esperaba que las tasas bajen “muy rápidamente”.

Warsh ha respaldado recortes de tasas en el pasado, incluso en momentos en que la mayor economía del mundo enfrenta una inflación en su nivel más alto de los últimos tres años.