Precio del dólar se desploma en la tarde del viernes 3 de julio; estas son las fluctuaciones en su valor

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 3 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.335, lo que significó una reducción de $22. frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.357.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 9, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.370.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.348, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.323. El promedio cotizado se encuentra en $3.335.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 772,5 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 794.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,51 %, llegando a las 100,637 unidades.

Este es el valor de la moneda en el mercado este 27 de julio. Foto: Getty Images

Economía internacional

Estados Unidos declinó extender el tratado de libre comercio con Canadá y México (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios.

Si el tratado hubiera sido renovado, se habría prolongado 16 años. Mientras continúen las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente.

Estados Unidos señaló las razones de la no extensión del tratado. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual”, declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos.

“Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países”, añadió.

El Acuerdo seguirá vigente “hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio Acuerdo”, indicó Washington.

A principios de mes, el presidente Donald Trump había afirmado que no contemplaba renovar el pacto tal como está, a pesar de que nació por presión suya en 2020.

Trump declaró que Estados Unidos “no necesita nada” ni de Canadá ni de México, y que esos países, con los que construyó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, necesitan en cambio “muchas cosas” de su país.