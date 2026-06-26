Dólar abre más caro en Colombia este 26 de junio: este es el valor oficial de este viernes

El dólar inició la cotización de este 26 de junio en un precio de $3.438, lo que significó una baja de $5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.433.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.446. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.426. El precio promedio es de $3.439.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 129,25 millones, registrando además un volumen promedio de 659,43 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,31 %, llegando a las 100,880 unidades.

La divisa estadounidense mantiene la atención de inversionistas y ciudadanos. Así se comportó en la jornada. Foto: Getty Images

Inflación de EE. UU. trepa a un 4,1 % en mayo, su nivel más alto en tres años

Estados Unidos registró una inflación del 4,1 % interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios sobre los estadounidenses.

El PCE también subió fuertemente respecto a abril, cuando se situó en el 3,8 %. Los datos oficiales coincidieron con las previsiones de los analistas consultados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal.

La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros, los costos de la gasolina.

Trump ha restado importancia al aumento de la inflación registrado en los últimos meses, una tendencia que consideró “temporal”, e insistió en que los precios caerán con fuerza una vez que termine la guerra.

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Washington y Teherán llevan a cabo negociaciones de paz y el tránsito por el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, se está recuperando paulatinamente desde principios de la semana pasada.

Algunos analistas creen que la inflación estadounidense ha alcanzado su pico y comenzará a reducirse con la caída del precio de los barriles de Brent y de West Texas Intermediate. Otros consideran que se necesitarán meses para que la producción de petróleo se restablezca por completo y que el paso de Ormuz recupere su tráfico habitual.

“La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

“Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio, lo que debería traducirse en unas cifras de inflación más moderadas en junio y en los meses siguientes”, agregó.

La inflación será uno de los temas clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Inflación de EE.UU. trepa a 4,1% en mayo, su nivel más alto en tres años Foto: Getty Images

“Trump prometió reducir los costes desde el ‘primer día’, pero ha dejado claro que no le importa”, afirmó el jueves la senadora demócrata Elizabeth Warren.

No todas las noticias económicas del día fueron malas para el gobierno. El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense del 1,6 % al 2,1 %, en tasa anualizada.

Entre los factores que contribuyeron a este aumento se encuentran los servicios de información, que incluyen sectores de la industria de la inteligencia artificial (IA), la cual ha impulsado el reciente crecimiento de Estados Unidos.