Dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de junio en Colombia

El dólar continúa siendo una de las monedas más influyentes del mundo, al consolidarse como la principal referencia para las reservas internacionales y como el medio de pago predominante en el comercio entre países. Por ello, sus variaciones tienen efectos directos sobre los precios de bienes y servicios, el valor de materias primas estratégicas y las decisiones de inversión en los mercados internacionales.

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En los últimos días, la moneda estadounidense ha experimentado importantes movimientos en medio de un panorama de incertidumbre financiera. Uno de los factores que ha incidido en su comportamiento ha sido el proceso electoral que vive Colombia, el cual ha despertado expectativas entre inversionistas y actores económicos frente al rumbo que podría tomar el país.

La cotización del dólar continúa siendo un indicador clave para la economía. Estos son los detalles de la jornada y lo que significan para el mercado. Foto: Getty Images

En este contexto, el interés por comprar y vender dólares ha aumentado entre ciudadanos y empresarios que buscan aprovechar las fluctuaciones de la tasa de cambio. A continuación, le mostramos cómo se está negociando la divisa estadounidense en las principales casas de cambio del país.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 26 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 26 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.76 y de venta de $3,660.48.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,592 3,648 56 Cali 3,440 3,675 235 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,550 3,600 50 Medellín 3,545 3,665 120 Pereira 3,550 3,640 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar sigue marcando el ritmo de los mercados. Conozca cómo se mueve la divisa y qué factores están impulsando su comportamiento. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 26 de junio de 2026 3544.76 3660.48 3433.71 jueves 25 de junio de 2026 3544.76 3660.48 3428.32 miércoles 24 de junio de 2026 3542.38 3660 3425.95 martes 23 de junio de 2026 3544.44 3645.56 3406.14 lunes 22 de junio de 2026 3515.71 3649.52 3459.53 domingo 21 de junio de 2026 3558.57 3679.52 3459.53 sábado 20 de junio de 2026 3565.24 3679.05 3459.53 viernes 19 de junio de 2026 3560.48 3671.43 3459.53

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,600 3,650 50 Cambios Kapital 3,570 3,630 60 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Punto Dollar 3,550 3,680 130 Smart Exchange 3,620 3,650 30

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar registra nuevos movimientos en medio de un panorama económico marcado por la incertidumbre y las expectativas de los inversionistas. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.