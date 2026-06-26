Dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de junio en Colombia

El dólar continúa siendo una de las monedas más influyentes del mundo, al consolidarse como la principal referencia para las reservas internacionales y como el medio de pago predominante en el comercio entre países. Por ello, sus variaciones tienen efectos directos sobre los precios de bienes y servicios, el valor de materias primas estratégicas y las decisiones de inversión en los mercados internacionales.
En los últimos días, la moneda estadounidense ha experimentado importantes movimientos en medio de un panorama de incertidumbre financiera. Uno de los factores que ha incidido en su comportamiento ha sido el proceso electoral que vive Colombia, el cual ha despertado expectativas entre inversionistas y actores económicos frente al rumbo que podría tomar el país.
En este contexto, el interés por comprar y vender dólares ha aumentado entre ciudadanos y empresarios que buscan aprovechar las fluctuaciones de la tasa de cambio. A continuación, le mostramos cómo se está negociando la divisa estadounidense en las principales casas de cambio del país.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 26 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 26 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.76 y de venta de $3,660.48.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,592
|3,648
|56
|Cali
|3,440
|3,675
|235
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,550
|3,600
|50
|Medellín
|3,545
|3,665
|120
|Pereira
|3,550
|3,640
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 26 de junio de 2026
|3544.76
|3660.48
|3433.71
|jueves 25 de junio de 2026
|3544.76
|3660.48
|3428.32
|miércoles 24 de junio de 2026
|3542.38
|3660
|3425.95
|martes 23 de junio de 2026
|3544.44
|3645.56
|3406.14
|lunes 22 de junio de 2026
|3515.71
|3649.52
|3459.53
|domingo 21 de junio de 2026
|3558.57
|3679.52
|3459.53
|sábado 20 de junio de 2026
|3565.24
|3679.05
|3459.53
|viernes 19 de junio de 2026
|3560.48
|3671.43
|3459.53
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,650
|50
|Cambios Kapital
|3,570
|3,630
|60
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Punto Dollar
|3,550
|3,680
|130
|Smart Exchange
|3,620
|3,650
|30
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.