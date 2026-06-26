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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de junio en Colombia

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja la dinámica de los mercados financieros.

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Redacción Semana
26 de junio de 2026 a las 7:00 a. m.
El precio del dólar sigue reflejando el pulso de la economía. Conozca cómo cerró la divisa.
El precio del dólar sigue reflejando el pulso de la economía. Conozca cómo cerró la divisa. Foto: Getty Images

El dólar continúa siendo una de las monedas más influyentes del mundo, al consolidarse como la principal referencia para las reservas internacionales y como el medio de pago predominante en el comercio entre países. Por ello, sus variaciones tienen efectos directos sobre los precios de bienes y servicios, el valor de materias primas estratégicas y las decisiones de inversión en los mercados internacionales.

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En los últimos días, la moneda estadounidense ha experimentado importantes movimientos en medio de un panorama de incertidumbre financiera. Uno de los factores que ha incidido en su comportamiento ha sido el proceso electoral que vive Colombia, el cual ha despertado expectativas entre inversionistas y actores económicos frente al rumbo que podría tomar el país.

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La cotización del dólar continúa siendo un indicador clave para la economía. Estos son los detalles de la jornada y lo que significan para el mercado. Foto: Getty Images

En este contexto, el interés por comprar y vender dólares ha aumentado entre ciudadanos y empresarios que buscan aprovechar las fluctuaciones de la tasa de cambio. A continuación, le mostramos cómo se está negociando la divisa estadounidense en las principales casas de cambio del país.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 26 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 26 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.76 y de venta de $3,660.48.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5923,64856
Cali3,4403,675235
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5503,60050
Medellín3,5453,665120
Pereira3,5503,64090

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar sigue marcando el ritmo de los mercados. Conozca cómo se mueve la divisa y qué factores están impulsando su comportamiento. Foto: El País
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 26 de junio de 20263544.763660.483433.71
jueves 25 de junio de 20263544.763660.483428.32
miércoles 24 de junio de 20263542.3836603425.95
martes 23 de junio de 20263544.443645.563406.14
lunes 22 de junio de 20263515.713649.523459.53
domingo 21 de junio de 20263558.573679.523459.53
sábado 20 de junio de 20263565.243679.053459.53
viernes 19 de junio de 20263560.483671.433459.53

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6003,65050
Cambios Kapital3,5703,63060
Cambios Vancouver3,6203,63010
Punto Dollar3,5503,680130
Smart Exchange3,6203,65030

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar registra nuevos movimientos en medio de un panorama económico marcado por la incertidumbre y las expectativas de los inversionistas. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.