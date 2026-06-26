Vivienda y arriendos: el reto que hereda el nuevo gobierno

La cuarta edición de la Rueda de Negocios para Administradores de Propiedad Horizontal, organizada por Fedelonjas, congregó a los principales actores del sector inmobiliario colombiano para analizar los retos y oportunidades que enfrenta la industria ante el cambio de gobierno, el crecimiento del arriendo y la expansión de las rentas cortas en el país.

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Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas, señaló en entrevista con SEMANA que el sector ve con optimismo la llegada del nuevo gobierno, cuyo programa incluye propuestas de reactivación económica enfocadas en vivienda. Entre las prioridades del gremio están la reducción de las tasas de interés, la implementación de nuevos subsidios para compra de vivienda y el control de la inflación.

Ramírez recordó que las actividades inmobiliarias representan cerca del 9 % del PIB nacional y, sumado al sector constructor, alcanzan entre el 12 % y el 13 %, posicionándose como el cuarto sector con mayor peso en la economía del país.

Por otro lado, el contexto actual está marcado por el impacto de la suspensión de programas como Mi Casa Ya, que generó una caída en las ventas de vivienda nueva y una presión creciente sobre el mercado de arrendamiento. Con tasas hipotecarias elevadas y menor acceso a subsidios, más familias han optado por arrendar.

Bogotá ya supera las 22.000 unidades en renta corta. Foto: edelonjas

Esta tendencia también responde a cambios demográficos profundos: casi el 46 % de los hogares colombianos están conformados por una o dos personas. “Alrededor de 350.000 a 415.000 nuevos hogares se crean cada año y necesitan dónde vivir”, advirtió Ramírez. “Si no hay un inventario suficiente de vivienda, aumenta la presión sobre los precios del arriendo y de la vivienda usada”, añadió. Hoy, el 41 % de los hogares del país vive en arriendo.

Ramírez también se refirió al impacto del alza salarial en las copropiedades. Explicó que el incremento del salario mínimo a comienzos de año llevó a muchas de ellas a aumentar las cuotas de administración, dado que “los servicios que demandan están muy ligados al salario mínimo”: aseo, mantenimiento, vigilancia y reparaciones concentran el mayor peso de sus presupuestos.

De cara al cierre del año, advirtió que si la inflación no se controla (y todo indica que terminará cerca del 7 %, según el dirigente gremial), ese porcentaje será el techo permitido para los incrementos del próximo año: “Ahí seguramente el bolsillo de los hogares va a tener un impacto”, sostuvo.

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Sobre esos incrementos del canon de arrendamiento, comentó que el tope legal para este año es del 5,2 %, aunque los contratos entre privados permiten llegar a acuerdos distintos. “Si mi inquilino está pasando por un momento difícil, pues se llegan a acuerdos”, explicó.

Uno de los temas centrales del evento fue el fenómeno de las rentas cortas. Según datos presentados por RV Inmobiliaria durante el evento, Bogotá pasó de 1.500 unidades en renta corta en 2017 a más de 20.000 en 2026, concentrando cerca del 17 % del mercado nacional. El crecimiento se explica por el aumento del turismo, la llegada de nómadas digitales y viajeros corporativos, y la mayor rentabilidad que ofrece este modelo frente al arriendo tradicional en zonas estratégicas. Chapinero lidera el inventario bogotano con alrededor del 40 % de las unidades, seguido por Usaquén, Teusaquillo, el Centro y Salitre.

"Hay que tener una normatividad específica para el tema de Renta Corta", Mario Andrés Ramírez. Foto: COLPRENSA

Sin embargo, el modelo también plantea retos importantes para las administraciones de propiedad horizontal: mayor complejidad operativa, riesgo jurídico ante la ausencia de un marco normativo claro, conflictos entre usos residencial y turístico, y desgaste de los inmuebles.

A su vez, Fedelonjas manifestó su respaldo a las rentas cortas por su aporte al turismo y al empleo, pero con una condición fundamental: que opere dentro de reglas claras. “Si yo tengo un inmueble que quiero poner en una plataforma de renta corta, debo validar primero que el reglamento de propiedad horizontal donde yo tengo mi inmueble permita el uso de renta corta. Si no lo permite, evidentemente se está cometiendo un acto de ilegalidad”, expresó Ramírez.

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El presidente de Fedelonjas también hizo un llamado a definir responsabilidades y normas claras: “Debemos saber quién va a incidir en todo esto, si son las administraciones de propiedad horizontal, si es el reglamento del turismo o si se van a implementar nuevas cosas dentro de la norma enfocada al turismo. En su visión, el camino es construir “un marco normativo mucho más expedito” que permita que esta actividad crezca de manera ordenada.

Ramírez aprovechó para hacer un llamado directo a quienes administran copropiedades: “Los invitamos a la profesionalización, a que cada vez se capaciten más. Es muy importante la formación y la idoneidad de los que administran propiedades horizontales”, afirmó, y la razón es evidente: “Casi el 90 % de lo que se construye son apartamentos que están bajo el régimen de propiedad horizontal”, lo que convierte a los administradores en piezas clave de un mercado que no para de crecer.