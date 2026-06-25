Activos por Colombia, de la SAE, es finalista en premio nacional de Fedelonjas por su modelo ‘Paperless’

Activos por Colombia S. A. S. fue seleccionada como finalista del Premio a la Responsabilidad Social de Fedelonjas 2026, luego de obtener una calificación de 93 sobre 100 gracias a su estrategia de transformación digital y sostenibilidad, basada en la eliminación total del uso de papel en sus operaciones.

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La compañía explicó que participó con su modelo paperless, una política corporativa que suprime el papel en todos los procesos administrativos, operativos y comerciales mediante un ecosistema tecnológico desarrollado internamente para la gestión de activos inmobiliarios del Estado.

De acuerdo con la información suministrada, la postulación está respaldada por un sistema PropTech propio, que permite realizar de manera completamente digital procesos como contratos, avalúos, subastas, atención al cliente y gestión documental, todos con trazabilidad y validez jurídica.

Logo de la SAE. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El gerente general de la compañía, Abraham Katime, aseguró que el reconocimiento refleja una transformación estructural de la organización.

“Este resultado confirma que la sostenibilidad no puede quedarse en el discurso; debe convertirse en la forma de operar. En Activos por Colombia decidimos eliminar el papel no como una tendencia, sino como una decisión estructural del negocio”, afirmó.

Según el comunicado, entre 2025 y 2026 la empresa ha gestionado más de 5.600 documentos firmados digitalmente, eliminando impresiones, desplazamientos físicos y archivos en papel.

Asimismo, indicó que actualmente el 100 % de sus procesos operativos se desarrolla de manera digital, con la meta de reducir en un 60 % su huella de carbono institucional.

La operación tecnológica de la empresa está soportada en plataformas propias como Actibox, Actilog, Actibid, Actichat y Activalúos, herramientas que integran la gestión inmobiliaria en un entorno completamente digital y que, según la organización, garantizan “eficiencia, transparencia y reducción del impacto ambiental”.