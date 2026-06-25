María Claudia Lacouture se pronunció sobre la actualidad comercial con Estados Unidos e hizo un llamado al nuevo Gobierno

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, hizo un llamado al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella para trabajar en el fortalecimiento de la relación comercial con Estados Unidos y atender los asuntos internos que, según indicó, inciden en la confianza de los inversionistas y en el desempeño del comercio exterior.

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En una declaración entregada a Canal 1, Lacouture señaló que el país enfrenta desafíos que requieren acciones conjuntas entre el sector público y el privado, con el propósito de mejorar las condiciones para atraer inversión y ampliar las oportunidades en mercados internacionales.

Recuperar la credibilidad y aumentar la confianza son parte de los retos que #Colombia tiene en Estados Unidos para potencializar aún más el vínculo comercial. Así se podrá atraer más #inversión productiva, turismo y aumentar las #exportaciones.

Dentro de esto, es muy importante… pic.twitter.com/DootpRsxYX — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) June 25, 2026

“El nuevo Gobierno, y aquí hay un llamado importante, tiene unas necesidades que no solamente están relacionadas con lo bilateral, sino también con temas internos”, afirmó.

La dirigente gremial sostuvo que uno de los objetivos debe ser generar un ambiente de mayor credibilidad y confianza para fortalecer la economía. En ese sentido, indicó que es necesario “generar mayores acciones, credibilidad para lograr confianza, que podamos atraer más inversión y generar mayores beneficios a través de la exportación, el turismo y demás mecanismos”.

Lacouture también se refirió al proceso de revisión que adelanta Estados Unidos en el marco de la Sección 301, mecanismo mediante el cual ese país analiza las prácticas comerciales de varias naciones.

Según explicó, Colombia hace parte del grupo de aproximadamente 60 países que actualmente están siendo evaluados por las autoridades estadounidenses debido a preocupaciones relacionadas con el ingreso o la comercialización de productos asociados con trabajo forzoso.

“Hoy tenemos en Estados Unidos la Sección 301, donde Colombia hace parte del grupo de los 60 países que está siendo analizado y, a través de este mecanismo, Colombia podría tener un arancel del 12,5 %”, manifestó.

Frente a ese escenario, la presidenta de AmCham Colombia pidió que se adelanten acciones antes del 6 de julio, fecha que mencionó como un plazo relevante dentro del proceso.

“El llamado es a trabajar sobre esta medida; son acciones que toca desarrollar antes del 6 de julio”, expresó.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, explicó que el propósito es presentar ante las autoridades estadounidenses las medidas que Colombia ha venido implementando para prevenir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso y dar a conocer las acciones que adoptará el nuevo Gobierno frente a ese mecanismo de revisión.

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“Es importante que podamos trabajar entre todos para presentar ante Estados Unidos las acciones que se vienen dando para prevenir cualquier ingreso de productos con trabajo forzoso, pero también las acciones posteriores del nuevo Gobierno frente a este mecanismo que Estados Unidos está haciendo con observación en cada uno de los diferentes países que tiene en análisis”, concluyó Lacouture.