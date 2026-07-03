¿Cuándo estará disponible la información exógena para la declaración de renta? La Dian dio primeros indicios

A pocas semanas del inicio del calendario para la presentación de la declaración de renta de personas naturales, uno de los temas que más inquieta a los contribuyentes es la disponibilidad de la información exógena, una herramienta clave para diligenciar correctamente este trámite ante la Dian.

Dian ajustó calendario de vencimientos tributarios en julio por nuevo día festivo nacional: así quedaron las fechas

Aunque la entidad aún no ha anunciado una fecha exacta para su publicación, sí entregó un primer indicio sobre cuándo estaría disponible.

La información exógena es un insumo clave para la presentación de la declaración de renta en 2025 Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que la información exógena estará habilitada “en las próximas semanas”, como parte del conjunto de herramientas diseñadas para facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria.

La información exógena corresponde a los datos que terceros, como entidades financieras, empleadores, fondos de pensiones y otros agentes, reportan a la Dian sobre los movimientos económicos de los contribuyentes. Aunque no reemplaza la declaración de renta, sirve como una guía para verificar ingresos, retenciones, patrimonio y demás información que debe incluirse en el formulario.

Este año, la Dian estima que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar la declaración correspondiente al año gravable 2025. El calendario de vencimientos iniciará el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

Dian hace importante llamado a colombianos que declaran renta y otros impuestos: deben presentar información clave

La autoridad tributaria también recordó que no es necesario esperar hasta la fecha límite para cumplir con la obligación. Por el contrario, recomendó presentar la declaración con anticipación para evitar congestiones en la plataforma o posibles sanciones derivadas de retrasos.

Calendario de vencimiento con fechas para presentar la declaración de renta Foto: Dian / Documento

Además de la información exógena, la Dian puso a disposición de los contribuyentes la herramienta “Ayuda Renta”, que permite elaborar un borrador de la declaración, así como un micrositio con tutoriales, instructivos y capacitaciones virtuales. La entidad también desarrolla un ciclo de transmisiones en vivo, todos los miércoles hasta agosto, en las que expertos resuelven dudas sobre el proceso de declaración.

Aunque el anuncio de que la información exógena estará disponible “en las próximas semanas” no define un día específico, sí confirma que los contribuyentes podrán consultarla antes del inicio de los primeros vencimientos de agosto.