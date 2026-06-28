Saldo a favor en la declaración de renta 2026: así puede solicitar la devolución de su dinero paso a paso

Los contribuyentes que, al presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 en 2026, obtengan un saldo a favor pueden solicitar la devolución o compensación de esos recursos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este trámite permite recuperar el dinero pagado en exceso o el que resulte a favor tras la liquidación del impuesto.

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El primer paso es verificar que la declaración de renta haya sido presentada correctamente y que el saldo a favor esté debidamente reflejado. Antes de iniciar la solicitud, también es recomendable confirmar que no existan inconsistencias en la información tributaria o deudas pendientes que puedan afectar el proceso.

Declaración renta DIAN Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

Posteriormente, el contribuyente debe reunir los documentos exigidos por la Dian. Entre ellos se encuentran una solicitud de devolución o compensación, una certificación bancaria de una cuenta activa a nombre del solicitante y, cuando corresponda, los soportes que acrediten las retenciones en la fuente, autorretenciones o demás conceptos que originaron el saldo a favor.

La solicitud debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dian, utilizando la firma electrónica del contribuyente o de su apoderado, si aplica. Una vez radicada la petición, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos y podrá solicitar información adicional en caso de encontrar inconsistencias.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

Si la documentación está completa y no se presentan inconvenientes, la Dian emitirá una decisión sobre la devolución. En caso de ser aprobada, el dinero será consignado en la cuenta bancaria registrada por el contribuyente. Cuando existan obligaciones tributarias pendientes, la autoridad también puede compensar el saldo a favor con esas deudas, en lugar de realizar un giro.

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Es importante tener presente que la solicitud de devolución debe presentarse dentro de los plazos establecidos en la normativa tributaria. Además, conservar los documentos que respaldan la declaración de renta facilitará cualquier requerimiento de la administración tributaria durante el proceso de revisión.

Finalmente, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de enviar la solicitud y mantener actualizados los datos de contacto y la cuenta bancaria registrada ante la DIAN. Un error en la documentación o en los datos suministrados puede retrasar el trámite y extender el tiempo de espera para recibir los recursos.