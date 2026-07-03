El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo, dado que funciona como el idioma universal de la economía global. Se utiliza como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y es el medio de intercambio fundamental para el comercio internacional, incluyendo la fijación de precios de materias primas vitales como el petróleo.

“Desafió el contexto global”. Así se comportó el dólar en junio en Colombia; ¿Cómo se moverá en julio?

Invertir en dólares es clave porque protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, evita la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y permite diversificar el portafolio en una de las monedas más estables y aceptadas a nivel global.

¿Subió o bajó el dólar? Consulte el comportamiento de la divisa y cómo puede impactar su bolsillo. Foto: Getty Images

Para cumplir este proceso, puede acudir a las casas de cambio, que son instituciones financieras que se dedican a comprar y vender monedas extranjeras. Su objetivo principal justamente es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local a la del país de destino o viceversa.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo reunión con la vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 3 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,473 y de venta de $3,560.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,473 3,543 64 Cali 3,440 3,675 235 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,400 3,460 65 Medellín 3,402 3,549 139 Pereira 3,450 3,590 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La tasa de cambio continúa en movimiento. Estas son las claves de la jornada para el dólar. Foto: Banco Unión

Fecha Precio de compra Precio de compra TRM Viernes 3 de julio de 2026 $3,473 $3,560 3,357.82 jueves 2 de julio de 2026 3458.33 3579.17 3403.35 miércoles 1 de julio de 2026 3458.33 3579.17 3440.83 martes 30 de junio de 2026 3490.56 3603.06 3443.59 lunes 29 de junio de 2026 3518.89 3623.61 3443.59 domingo 28 de junio de 2026 3516.67 3624.72 3443.59 sábado 27 de junio de 2026 3521.11 3628.61 3443.59 viernes 26 de junio de 2026 3537.22 3643.06 3433.71 jueves 25 de junio de 2026 3550.56 3655.56 3428.32

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar vuelve a captar la atención de inversionistas, empresas y consumidores. Estos son los detalles. Foto: getty images

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.