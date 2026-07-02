En junio pasado, el dólar en Colombia tuvo un comportamiento distinto a las tendencias globales: mientras el precio del petróleo caía y la divisa se fortalecía a nivel global, en el país se apreció 7,4% mensual, de acuerdo con un informe de Bancolombia.

“Este comportamiento estuvo alineado con el rally de los activos locales tras la primera vuelta presidencial, que incorporó una mayor probabilidad de victoria de un candidato de derecha”, señala el informe.

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En una de las elecciones más reñidas en la historia del país, Abelardo De La Espriella, candidato de la derecha, venció a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y del modelo del Gobierno de Gustavo Petro. La estrecha victoria se selló con una diferencia de cerca de 250.000 votos. La participación alcanzó un nivel histórico, con 26,34 millones de votantes (63,6% del censo).

“Los mercados reaccionaron positivamente al cambio en el espectro político del gobierno. En particular, JP Morgan recomendó mantener posiciones largas en TES. Asimismo, mantiene una postura neutral frente al COP y cerró la posición corta frente al real brasileño y el peso mexicano”, señaló Bancolombia.

Los mercados reaccionaron positivamente al cambio en el espectro político del gobierno. En particular, JP Morgan recomendó mantener posiciones largas en TES. Foto: Adobe Stock

En su momento, Aval Casa de Bolsa señaló que, en Colombia, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la tasa de cambio descendió de 3.711 pesos por dólar a 3.403 pesos por dólar durante las sesiones posteriores, que descontaron, como finalmente ocurrió, un giro político. “En este contexto, se espera que el peso mantenga su fortalecimiento y que la tasa de cambio continúe descendiendo hasta el soporte de 3.370 pesos por dólar. No obstante, estimamos que, incluso con este resultado electoral favorable para el mercado, dicho nivel se mantendría debido al reciente deterioro sociopolítico, que ralentizaría el crecimiento económico, a una oposición más consolidada que introduce incertidumbre sobre la gobernabilidad del nuevo presidente y a los ajustes fiscales que aún deberá realizar el nuevo Gobierno para que las finanzas públicas retomen una senda sostenible”, agregó.

Según Bancolombia, el peso colombiano se apreció en junio por factores idiosincráticos, “desafiando el contexto global”. Por un lado, durante junio, el mercado estuvo atento a la evolución del conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un memorando de paz. El acuerdo contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, la liberación de activos iraníes congelados y la discusión del programa nuclear iraní durante 60 días. En este contexto, el precio del Brent cayó 20,7%.

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“Por otro lado, el índice DXY –indicador que mide el comportamiento del dólar estadounidense frente a una canasta de las monedas más importantes del mundo– se fortaleció 2,3% en junio, ante la expectativa de tasas de interés altas por más tiempo en Estados Unidos. En este escenario, las monedas de la región se depreciaron en el pasado mes: el peso chileno presentó la mayor desvalorización (3,7%), seguido por el real brasileño (2,6%), el peso mexicano (0,9%) y el sol peruano (0,5%)”.

A su vez, explica el informe de Bancolombia, el petróleo en la referencia Brent registró una caída de 20,7% en junio y cerró en 72,97 dólares por barril, mientras que el WTI finalizó en 69,60 dólares por barril (-20,3% mensual). Este comportamiento reflejó una menor prima de riesgo asociada a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En una de las elecciones más reñidas en la historia del país, Abelardo De La Espriella, candidato de la derecha, venció a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y del modelo del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Añade que el memorando de paz y el cese al fuego facilitaron el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz. No obstante, la incertidumbre sobre una paz definitiva se mantiene elevada, en la medida en que se registraron algunos ataques por parte de Israel, así como episodios de tensión entre Estados Unidos e Irán. Lo anterior sugiere que la normalización en el tránsito de mercancías será gradual. Por su parte, el precio del oro cayó 11,8% en junio y cerró el mes en 4.023 dólares por onza. “La caída del precio del oro refleja un cambio en las expectativas de tasas de interés y la demanda de activos refugio en dólares”, dice el informe.

En medio de este escenario, en el mes de junio el peso colombiano se fortaleció. Durante el mes, el precio del dólar en Colombia fluctuó entre 3.385 y 3.613 pesos, con una volatilidad intradía promedio de 44 pesos.

Bancolombia anticipa que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 3.440 y 3.580 pesos durante julio, en un entorno de elevada incertidumbre global.

“Los mercados mantendrían un sesgo favorable ante el cambio de gobierno”, señala el informe, y advierte que la conformación del gabinete y los mensajes sobre consolidación fiscal del próximo gobierno serán clave para afianzar esa tendencia.

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Explica cuáles son las presiones que tendrá la divisa al alza, en las que destaca riesgos asociados con el deterioro de las finanzas públicas y señaló que el Ministerio de Hacienda hizo explícita la necesidad de apuntalar los ingresos fiscales con un ajuste cercano a 1,6% del PIB. Solo bajo este escenario sería posible estabilizar la deuda neta por debajo de 60% del PIB durante la próxima década.

Pero también identificó riesgos a la baja vinculados, especialmente, tras la reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que, tras la pausa de abril en donde se dejaron inalteradas las tasas, en junio reanudó su ciclo de alzas y decidió, por mayoría, aumentar su tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos hasta 12%.

“Esta decisión refuerza una postura más restrictiva en medio de presiones inflacionarias persistentes, en un entorno en el que las tensiones con el Ejecutivo parecen haber cesado. Este nivel de tasas favorece las posiciones largas en pesos a las estrategias de carry trade (movida de inversión en la que se pide prestado dinero en una moneda con tasas de interés bajas para invertirlo en activos de otro país o moneda que ofrecen tasas de interés más altas)”, concluye Bancolombia.