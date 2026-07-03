Daniel Muñoz hizo hablar a Cafú: histórico se regó con el de Colombia por el Mundial que hace

Un lateral con gol y proyección constante al ataque cautiva en el Mundial 2026. Se trata de Daniel Muñoz; sí, el de la Selección Colombia, que con su nivel ha generado que históricos como Cafú hablen del torneo que viene haciendo.

En una entrevista reciente, Cafú, considerado uno de los mejores jugadores de la historia en la posición de defensa, elogió al que milita en el Crystal Palace. Fue su primera elección cuando le consultaron por jugadores que se “parecieran a Cafú” en el actual Mundial.

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho”, lanzó de entrada sin pensarlo mucho.

También hizo mención a otros, a los que les referenció lo que hacen bien: “El lateral de México también se ha destacado, va a las líneas de fondo, y Hakimi, que es un lateral que hoy va a la línea de fondo, cruza, hace gol”.

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En un modo general, pero tras ya haber dicho que el colombiano le gustaba, completó: “Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”.

Dichas palabras recogidas por el medio Jugaporaca, en Instagram, son sumamente valiosas para el cafetero. Vale recordar que este es el goleador del país con dos anotaciones: una anotada en el debut vs. Uzbekistán y la otra contra RD Congo.

Muñoz le contestó

Una vez que se empezó a viralizar dicho comentario a favor de Muñoz, la prensa lo aprovechó para preguntarle por ello. Ya en Kansas, sede del partido de Colombia vs. Ghana durante este viernes 3 de julio, el lateral agradeció lo que dijeron de su nivel.

Daniel Muñoz celebra su gol contra RD Congo en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“Para mí es un orgullo que un referente de la posición, si lo dice, es algo que lo motiva a uno. Tomo esas palabras con humildad, hago mi trabajo para aportarle a la Selección, no para competir con nadie”, reflexionó.

“Espero seguir dándole muchas alegrías al pueblo colombiano”, declaró, de cara a los dieciseisavos de final y demás rondas que pueda llegar a disputar.

¿Favoritos para ganar el Mundial?

Luis de la Fuente, DT de España, candidatizó a la Selección Colombia como posible campeona del Mundial 2026. En una rueda de prensa reciente, mencionó al elenco cafetero sin temor a reproches.

“Colombia, si no la he metido entre las candidatas hasta ahora, pues la meto ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, con futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos, y luego con una capacidad futbolística y calidad técnica, también muy alta”, emitió el prestigioso DT español.

👀 “No somos favoritos para nada”.



🔜 “Al final se demostrará si lo somos”.



🎙️ Daniel Muñoz sobre las declaraciones de Luis De la Fuente, dando como favorito a Colombia en este Mundial.@TecnoglassSA • @vpglobal1 • @droginglesa • @alcaldiabquilla @HOTRestaurante •… pic.twitter.com/LYQkkMo7Vy — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 3, 2026

A Muñoz, hace un par de días, se le preguntó por esa apreciación de un rival tan importante. Con los pies sobre la tierra contestó: “No, eso no significa nada para mí”.

“No somos favoritos para nada, venimos haciendo una gran labor. Al final se demostrará si sí somos favoritos o no”, expresó consciente de lo que se avecina.

Respecto de la titularidad, luego de haber sido suplente frente a Portugal por decisión de Néstor Lorenzo para la rotación de la nómina, dijo: “Ya será decisión del míster; todos estamos en la mejor disposición para jugar, para aportar desde la parte que nos toque, desde adentro o desde afuera”.