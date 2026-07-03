🔴 Colombia vs. Ghana hoy EN VIVO: siga las últimas noticias, alineaciones y minuto a minuto del Mundial 2026

Desde las 8:30 p.m. en el estadio de Kansas, Estados Unidos, la Selección Colombia se enfrentará a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
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En Kansas City se realizará el último partido de los dieciceisavos de final de la actual Copa del Mundo. Quien gane irá contra Suiza en la próxima fase.
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“Colombia cree en Dios”
Gustavo Puerta no teme por las amenazas de un supuesto brujo de Ghana. “Nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, que estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará”, respondió el volante sensación en zona mixta.
Colombia recibió el cariño
Los aficionados de la Tricolor se acercaron al hotel de la Selección Colombia en Kansas para realizar el acostumbrado ‘banderazo’.
¡AMBIENTAZO DE LOS COLOMBIANOS EN KANSAS! 😍 🇨🇴— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 3, 2026
James Rodríguez, Luis Díaz y todas sus figuras salieron a la terraza del hotel para disfrutar del banderazo 🔥 🔥 🔥
Mañana se juegan el pase a los octavos de final contra Ghana 😱 pic.twitter.com/nfva7E3myo
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