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🔴 Colombia vs. Ghana hoy EN VIVO: siga las últimas noticias, alineaciones y minuto a minuto del Mundial 2026

En Kansas City se realizará el último partido de los dieciceisavos de final de la actual Copa del Mundo. Quien gane irá contra Suiza en la próxima fase.

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Redacción Deportes
3 de julio de 2026 a las 6:57 a. m.

Desde las 8:30 p.m. en el estadio de Kansas, Estados Unidos, la Selección Colombia se enfrentará a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.

La inteligencia artificial proyecta un resultado positivo para la Selección Colombia.
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Minuto a minuto:

En Vivo

7:50 a.m.

“Colombia cree en Dios”

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7:03 a.m.

Colombia recibió el cariño

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SEMANA inicia el minuto a minuto de Colombia vs. Ghana

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7:50 a.m.

“Colombia cree en Dios”

Gustavo Puerta no teme por las amenazas de un supuesto brujo de Ghana. “Nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, que estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará”, respondió el volante sensación en zona mixta.

7:03 a.m.

Colombia recibió el cariño

Los aficionados de la Tricolor se acercaron al hotel de la Selección Colombia en Kansas para realizar el acostumbrado ‘banderazo’.

6:40 a.m.

SEMANA inicia el minuto a minuto de Colombia vs. Ghana

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