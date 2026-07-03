Colombia vs. Suiza por octavos del Mundial 2026: fecha, hora, estadio y canal de TV

La Selección Colombia hizo lo propio y venció por la mínima diferencia a una aguerrida Ghana en el estadio de Kansas City, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano exigió al equipo colombiano, pero un gol de Jhon Arias fue suficiente para sellar la victoria y desatar la celebración de todo un país.

Con este resultado, Colombia aseguró su clasificación a los octavos de final, en el último compromiso de esta fase, tras el sufrido triunfo de Argentina frente a Cabo Verde en Miami. El equipo colombiano salió con gran intensidad y aprovechó los primeros minutos para encaminar el triunfo en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL.

El gol de Arias, al minuto 14, le dio una victoria clave a Colombia, que ahora figura entre las 16 mejores selecciones del Mundial 2026. En los octavos de final enfrentará a Suiza, que avanzó tras derrotar 2-0 a Argelia y ahora se medirá con el conjunto cafetero en Vancouver, Canadá.

De esta manera, quedó definido el cuadro de los octavos de final y la Selección Colombia tendrá cuatro días para recuperar a sus jugadores y preparar el compromiso frente al conjunto suizo, considerado un rival de cuidado. Suiza llegó a esta instancia después de finalizar en el primer lugar del Grupo B, tras superar a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

El partido se disputará el próximo martes, 7 de julio de 2026, a partir de las 3:00 p. m., en el BC Place de Vancouver, Canadá. El encuentro será transmitido por DSports, Caracol Televisión y Canal RCN.

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