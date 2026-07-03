Jhon Arias puso el primer gol de Colombia vs. Ghana: aprovechó monumental jugada de Luis Suárez

Jhon Arias abrió el marcador para la Selección Colombia en su partido contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La jugada nació en los pies de Luis Javier Suárez, que había entrado poco antes por la lesión de Jhon Córdoba.

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El himno de Colombia puso la piel de gallina en Kansas City: Ghana sintió la fiesta en la tribuna

El delantero samario tomó la pelota por la banda derecha y peleó con el defensor rival para quedar en buena posición. Con su pierna hábil lanzó un centro al segundo palo y encontró a Arias totalmente libre.

El chocoano le cambió la dirección hacia la portería y desató la fiesta en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Los hinchas hicieron escuchar su rugido, mientras que en el banquillo Néstor Lorenzo y Amaranto Perea se fundieron en un abrazo con el resto de su cuerpo técnico.

Colombia salió a proponer desde el primer minuto, escenario que ya se pronosticaba por los expertos en la previa. Ghana dispuso un bloque bajo y le cedió la posesión a la Tricolor, que se siente cómoda con la pelota en los pies.

Ni siquiera el gol en contra cambió los planes de Carlos Queiroz y sus dirigidos. El combinado ghanés siguió metido cerca del arco defendido por Lawrence Ati-Zigi, mientras que los colombianos trataban de mover la pelota para encontrar el espacio preciso.

La respuesta de Ghana solo llegó hasta después de la pausa de hidratación. El delantero Iñaki Williams fue el primero en llevar peligro a los terrenos de Camilo Vargas.

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