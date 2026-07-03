Los goles que se perdió Luis Díaz ante Ghana: la ansiedad le pasa factura a Colombia en el Mundial 2026

Luis Díaz, una de las principales figuras de la Selección Colombia, no ha logrado consolidar su cuota goleadora en el Mundial 2026. Con el equipo ya clasificado a los octavos de final, el atacante suma apenas un gol en el certamen, una cifra que pocos anticipaban. Errores en la definición y varias acciones invalidadas por fuera de lugar le han impedido mejorar sus registros ofensivos.

El único gol de Lucho en el Mundial 2026 llegó frente a Uzbekistán, selección dirigida por Fabio Cannavaro, en la Ciudad de México. Desde entonces, el fuera de lugar ha frustrado algunas de sus anotaciones y, en el duelo de dieciseisavos de final ante Ghana, la falta de eficacia en la definición volvió a impedirle celebrar.

Luis Díaz estuvo cerca de realizar la segunda anotación de Colombia frente a Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Cuando el partido ya estaba 1-0, tras el gol de Jhon Arias en Kansas City, Colombia volvió a generar una clara opción de peligro al minuto 42. Gustavo Puerta lanzó un preciso pase por encima de la defensa africana, Díaz ingresó habilitado al área rival y, al momento de definir, no logró conectar bien el balón, que increíblemente se fue desviado junto al primer palo.

OTRA TREMENDA ATAJADA DE ZIGI



El arquero ghanés le ahogó el segundo grito de gol a Colombia tras tapar el remate de Luis Díaz.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BjEUA91zum — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Ya en el segundo tiempo, Díaz volvió a tener otra posibilidad muy clara de gol sobre el 57′, cuando Ghana estaba jugada al ataque. La pelota fue para Puerta, quien vio a Díaz ingresando sin marca alguna por el costado izquierdo. Quedó solo frente al arquero Ati-Zigi, quien aguantó y salvó su portería otra vez.

TUVO EL SEGUNDO COLOMBIA



Luis Díaz remató dentro del área y la pelota se fue rozando el palo de Zigi#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n28GIn9XmR — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El fuera de lugar también le impidió celebrar

Dos minutos antes, al 55′, Puerta apareció nuevamente como revulsivo por la zona media, habilitó por la banda a Jhon Arias, quien lanzó un centro a ras de piso al segundo palo para que Díaz rematara, en lo que pudo haber sido el 2-0 de la Selección Colombia.

GOL ANULADO A LUIS DÍAZ



El extremo colombiano empujaba la pelota tras un centro raso al medio pero se encontraba en offisde. Sigue 1-0 en Kansas.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/URb9wKkkl7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Lamentablemente para Lucho, fue pillado en posición irregular y la anotación se anuló por fuera de lugar. De esta manera, Díaz ya suma tres goles invalidados por fuera de juego en esta Copa del Mundo.

Gol de Jhon Arias con interferencia de Luis Díaz

Apenas comenzando el partido, sobre el minuto 14, Arias encontró el gol para el 1-0 en la cancha de Kansas City. Una excelente jugada por el costado de Luis Javier Suárez se convirtió en una gran habilitación para que el jugador del Palmeiras de Brasil atacara sin piedad y, sin marca, sacara un potente remate al palo cruzado.

En medio de la jugada, cuando los ghaneses esperaban el centro, se quedaron mirando y siguiendo la marca de Lucho. El balón pasó de largo y encontró totalmente solo al volante que ingresaba, quien remató para abrir el marcador.