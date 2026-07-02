Lorenzo da la solución si Queiroz quiere ganar la espalda de Daniel Muñoz en Kansas: táctica resuena en Ghana

El técnico Néstor Lorenzo muestra sus verdaderas intenciones de poder ganarle a la selección Ghana y así quedarse con el cupo a los octavos de final del Mundial 2026. El reto, en la previa, está dejando a la Tricolor con el favoritismo ante los africanos, que esperan sorprender bajo la dirección técnica de Carlos Queiroz.

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Será un reencuentro muy picante. Carlos Queiroz no salió bien de la Selección Colombia luego de una atípica goleada 6-1 en Quito ante la Selección Ecuador y rumores de que el camerino estaba roto. La situación se hizo tensa y el portugués tuvo que dar un paso al costado.

Ahora, con Ghana, se vuelve a reencontrar con Colombia, que avanza con el proceso de Néstor Lorenzo y para muchos es candidata al título de la Copa del Mundo. Queiroz querrá romper ese favoritismo y alista la táctica maestra para aprovechar los espacios que dé la Tricolor cuando salga al ataque. El DT de la selección colombiana aprovechó la rueda de prensa previa al choque en Kansas City y advirtió del juego por las bandas.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en la previa del juego contra Portugal en el Mundial 2026 Foto: Colprensa

Lorenzo dijo que ellos (Ghana) seguramente aprovecharán y atacarán los espacios que deje un jugador como Daniel Muñoz cuando se lance al ataque. Lorenzo asegura que ya tienen una táctica para romper ese espacio y tener serias opciones de gol en pleno retroceso del jugador del Crystal Palace. Néstor ya mostró cómo se la jugará e irá con vigilancias.

¿Le ganarán a Colombia la espalda por los costados?

Ganar la espalda en este caso es que el lateral o extremo rival se ubique detrás del lateral atacante para recuperar la pelota y poder avanzar sin marca alguna. Eso genera desorden en la defensa y mucho peligro con centros o diagonales hacia adentro que podrían terminar en gol.

Daniel Muñoz, lateral goleador de Colombia Foto: Colprensa

“No es fácil para un equipo que juega con laterales subidos como somos nosotros saber que va a quedar expuesto a determinados ataques y contrataques. Hay que prestar muchísima atención a las vigilancias”, advirtió Lorenzo.

“Vamos a estar en algún momento del partido con poca gente resguardando la defensa y esos espacios los van a querer aprovechar y esperamos manejarlo de la mejor manera y tener precauciones. Eso ya se ha hablado y se ha trabajado”, agregó Lorenzo ante la pregunta hecha en inglés y donde le mencionaron a Daniel Muñoz.

¿Jugará Daniel Muñoz ante Ghana?

Néstor Lorenzo prepara cambios para el partido de Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Respecto a la nómina que empató contra Portugal en Miami, habría modificaciones cantadas en la zona defensiva, donde Daniel Muñoz es protagonista.

El del Crystal Palace regresaría al once titular como reemplazo de Santiago Arias. En la otra banda, Johan Mojica retoma su posición, pese al buen desempeño que tuvo Déiver Machado contra los portugueses. Serían los cambios principales de Lorenzo para el choque en Kansas.

Con base en esto, la Selección Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

¿Cuándo es Colombia vs. Ghana?