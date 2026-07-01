Técnico de Portugal pone a Colombia en un pedestal antes de Croacia en 16avos: “Nuestro segundo Mundial”

La Selección Portugal empezará el “segundo” Mundial en los 16avos de final ante la Croacia de Luka Modric, tras dejar un mal sabor de boca en la fase de grupos, donde el técnico Roberto Martínez se vio sorprendida por RD Congo en el debut y sufrió más de la cuenta con Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentará con los croatas en Toronto, Canadá, con aires de mejorar la imagen tras estas recientes presentaciones, a excepción de la Uzbekistán de Fábio Cannavaro, a la que golearon 5-0 en la fase de grupos.

En sus palabras, Roberto Martínez confesó que Portugal comienza otra Copa del Mundo, para dejar claro que la primera instancia fue durísima y ahora es como si comenzaran otro torneo.

“Mañana empieza el Mundial, nuestro segundo Mundial. Por eso era muy importante prepararnos bien. Esa buena preparación son los tres partidos de la fase de grupos”, dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido.

“Como ya hemos dicho, hay aspectos que mejorar, hicimos algunas cosas bien y otras nos costaron más, y eso es lo importante ahora”, agregó el entrenador del equipo portugués.

Roberto Martínez, director técnico de Portugal. Foto: Getty Images

Para algunos, la presencia de Cristiano Ronaldo, de 41 años de edad, en todos los partidos, ha sido una complicación para el funcionamiento de una selección que llegó como una de las favoritas para ganar el título.

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“Nos encontramos en una situación en la que empezamos el segundo Mundial con todos los jugadores con muchas ganas, muy motivados y, puedo decir, bien preparados”, afirmó Martínez en rueda de prensa.

Por su parte, el mediocampista Vitinha confió en que su equipo mejorará ante los croatas, después de “unos últimos partidos que no fueron los ideales” y debido al “margen de error mínimo” en la fase eliminatoria.

James Rodríguez, de Colombia, enfrena al volante Vitinha de Portugal, en el juego de la tercera fecha del Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez/ El Colombiano

“Entiendo perfectamente las dudas, diría que entiendo perfectamente las críticas. Las recibimos con los brazos abiertos, es normal, no solo queremos palmaditas en la espalda; también sabemos cuándo lo hacemos mal y cuándo lo hacemos bien”, sostuvo la figura del PSG.

Vitinha contra Modric

El jugador del PSG reconoció que será “un placer” enfrentar al mediocampista croata Luka Modric, quien puede protagonizar un récord junto a Cristiano Ronaldo, el de dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en un Mundial.

“Espero que mañana él esté un poco más triste que yo, pero sí, él es una referencia para mí”, dijo sobre el capitán de Croacia.

“Son dos grandes referencias del fútbol mundial, tuve el placer de compartir más con Cristiano cosas del día a día, entonces para mí es un placer, un motivo de orgullo. Me hubiera gustado compartir más con Luka Modric, pero como dije, es un tío simpático”, apuntó.

El ganador entre Portugal y Croacia enfrentará en octavos de final a España o Austria, que se enfrentan el jueves en Los Ángeles.