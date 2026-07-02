Canal y hora para ver los partidos del Mundial 2026 este viernes, 3 de julio: Colombia, Argentina y más

Este viernes, 3 de julio, se jugarán los últimos tres partidos en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. A partir del sábado, ya empezarán a desarrollarse los juegos de octavos de final en la competencia.

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Estos son los tres partidos que se jugarán el viernes 3 de julio por la cita orbital. Además, los canales y horarios para verlos en vivo:

Australia vs. Egipto

Fecha : 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial

: 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial Hora : 1:00 p. m. (horario colombiano)

: 1:00 p. m. (horario colombiano) Estadio : Dallas

: Dallas Canal: DSports, DGO, DAZN, Amazon Prime, Paramount+

Argentina vs. Cabo Verde

Fecha : 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial

: 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial Hora : 5:00 p. m. (horario colombiano)

: 5:00 p. m. (horario colombiano) Estadio : Miami

: Miami Canal: Caracol, RCN, DGO, DSports, DAZN, Amazon Prime, Paramount+

Colombia vs. Ghana

Fecha : 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial

: 3 de julio de 2026 - dieciseisavos de final del Mundial Hora : 8:30 p. m. (horario colombiano)

: 8:30 p. m. (horario colombiano) Estadio : Kansas City

: Kansas City Canal: Caracol, RCN, DGO, DSports, DAZN, Amazon Prime, Paramount+

Colombia piensa en Ghana

Centrada en su duelo de dieciseisavos de final ante Ghana, Colombia asume con prudencia los elogios por su brillante primera fase del Mundial y rechaza la etiqueta de candidato al título que algunos rivales le colocan.

El equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez enfrentará al seleccionado africano el viernes en Kansas City después de concluir como líder del Grupo K.

📸 ¡𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐮𝐧 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐑𝐆𝐔𝐋𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀𝐍𝐎! 🇨🇴



🔜 𝟏𝟔𝐚𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔 🏆#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/oYPq6VSIdb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 3, 2026

La escuadra cafetera derrotó a Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0) y empató ante Portugal (0-0) en un duelo en el que fue claramente superior.

La exhibición ante el equipo de Cristiano Ronaldo generó numerosos halagos desde dentro y fuera del torneo. El último en sumarse fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles incluyó públicamente a Colombia en su “relación de candidatas”.

“Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente, se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito”, respondió este jueves el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, antes de reconocer la madurez que viene mostrando su plantel.

La respuesta de Néstor Lorenzo al técnico de España, Luis De La Fuente. Foto: Fotos: Getty Images

“Salvo con Portugal, en los otros partidos, incluso los amistosos previos, nos decían que éramos los favoritos, y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso”, destacó.

“Y es un peso, sobre todo porque quedan excelentes selecciones y se está viendo que la línea es muy fina entre quién pasa y quién no pasa”, señaló.

Aun así, el técnico argentino advirtió que sus jugadores necesitan seguir elevando su nivel para avanzar en el torneo.

“Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos”, admitió.

*Con información de AFP.