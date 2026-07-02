Lorenzo le responde al DT de España que da a Colombia favorita al título del Mundial: se sacó el favoritismo

El técnico Néstor Lorenzo atendió la rueda de prensa en la previa del partido de la Selección Colombia contra Ghana, que se jugará en Kansas City, válido por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino se mentaliza en pasar de ronda y no espera otro resultado que no sea el triunfo Tricolor.

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En medio de las preguntas de los periodistas, le cayó una a Lorenzo sobre el favoritismo que le arrojó el técnico de la selección España, Luis De La Fuente, pues en palabras previas al partido contra Austria, dijo que la selección Colombia era gran candidata al título del Mundial 2026.

En medio de su intervención, De La Fuente dejó unas palabras sobre la Selección Colombia que acabaron sorprendiendo a la prensa, los aficionados y el mismo Lorenzo. Recordó el amistoso donde La Tricolor venció a España (1-0), en marzo de 2024. También avisó que el equipo de Néstor está entre los favoritos al título en Nueva York del 19 de julio.

“Una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia, y la verdad es que Colombia, si no la he metido entre las candidatas hasta ahora, pues la meto ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, con futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos, y luego con una capacidad futbolística y calidad técnica, también muy alta”, arrancó afirmando Luis De La Fuente.

El técnico de España, Luis De La Fuente habló sobre la Selección Colombia. Foto: Selección de España

Las palabras del técnico de España parecen inyectar presión en el cuerpo técnico de Lorenzo, preciso días antes del duelo definitivo ante Ghana. Este viernes, el combinado cafetero enfrentará los 16avos en Kansas City, y quien gane avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo, mientras que quien caiga derrotado se irá a casa.

Respuesta de Lorenzo al técnico de España

La periodista Lizet Durán tomó la palabra y dijo que en el pasado ha costado ese favoritismo en Colombia. Lorenzo respondió sin tapujos, prefiere no estar en esa bolsa, aunque reconoció que la Tricolor ha aprendido a jugar con ese peso y presión.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en la previa del juego contra Portugal en el Mundial 2026 Foto: Colprensa

“Yo sé que es un elogio de parte del profesor De La Fuente y se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito. Pero cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones, el equipo lo ha hecho y eso muestra un crecimiento de Colombia en ese sentido”, dijo Lorenzo tras la pregunta.

“Con Portugal y demás partidos, nos decían que teníamos que ser favoritos y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso, además ante buenas selecciones. Lo que se ve es que la línea es muy finita de quién pasa y quién no. Ojalá esté a favor nuestro”, reiteró el DT de Colombia.

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