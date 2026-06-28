La Fifa anunció al mejor jugador del partido Colombia vs. Portugal: el verdugo cafetero

Colombia logró un empate contra Portugal (0-0) el pasado 27 de junio, en Miami, por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026. Eso le permitió a la Tricolor avanzar como líder de su zona y dejar a los lusos en el segundo puesto.

Pibe Valderrama, furioso por el gol anulado a Dávinson Sánchez contra Portugal: no lo bajó de robo

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La Fifa anunció al mejor jugador del partido Colombia vs. Portugal: el portero luso, Diogo Costa. ¿Y cómo no? El guardameta acabó siendo el verdugo cafetero, al sacar varias pelotas de gol que impidieron el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Diogo Costa takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥



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Tanto en el primer tiempo como en el segundo, Costa fue el encargado de evitar la debacle portuguesa. Le sacó pelotas de gol a James Rodríguez, Jhon Arias y varios más, incluidos algunos mano a mano que parecían claros a favor del equipo cafetero.

DIOGO COSTA LE AHOGÓ EL GRITO A JAMES



James Rodríguez remató de afuera del área y el arquero portugués desvió la pelota.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vxDQjO1LtN — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Sabor agridulce para Portugal

Desde la previa, la ecuación era clara: si Colombia ganaba o empataba, clasificaba como líder del grupo. En caso contrario, si Portugal se hacía con los tres puntos, esa era la única manera de que los lusos bajaran a la Tricolor de la cima de la zona K en el Mundial.

Con el resultado ya consolidado, Colombia y Portugal se preparan para los duelos de dieciseisavos de final, que se desarrollarán de la siguiente forma:

Jueves, 2 de julio de 2026: Portugal vs. Croacia, en el estadio Toronto, a las 6:00 p.m. (horario colombiano)

Viernes, 3 de julio de 2026: Colombia vs. Ghana, en el estadio Kansas City, a las 8:30 p.m. (horario colombiano)

Y es que, además de las salvadas de Diogo Costa, Colombia tuvo la posibilidad de irse ganando sobre los 90 minutos, pero una polémica decisión arbitral acabó por impedirlo.

En concreto, le anularon un gol al defensor cafetero, Dávinson Sánchez, quien anotó de cabeza, pero la imagen del VAR determinó que la punta de su pie estaba en fuera de juego. Por tanto, la anotación no subió al marcador.

¿ERA OFFSIDE?



Gol de Colombia tras un cabezazo de Davinson Sánchez, pero el VAR ratificó el fuera de juego.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipDxZUPwVp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Si bien Portugal también lo intentó en varios tramos del encuentro, incluso al exigirle al portero colombiano Camilo Vargas, fue menos peligroso que el equipo de Lorenzo. Por eso, la prensa de ese país destaca la labor del combinado cafetero en el campo de juego.

Así las cosas, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos en este Mundial 2026 acabó en empate. Ahora arranca la fase de eliminación directa, donde la falta de efectividad de cara al gol podría significar el retorno a casa.