Gasolina en Colombia ‘ad portas’ de unas elecciones: ¿qué pasará con el precio en junio si está bajando el petróleo?

Muchos colombianos se mantienen en vilo, porque habitualmente, cuando se termina el mes, se aplica alguna medida relacionada con el precio de la gasolina, ya sea al alza o a la baja, como ha ocurrido en este año.

La tregua que se anuncia en el conflicto en Oriente Medio está presionando a la baja el precio del petróleo, y es del crudo que depende el movimiento en el costo interno de la gasolina, como quedó establecido desde que se desmontaron en Colombia los subsidios a los combustibles: el precio en el mercado doméstico dependerá del internacional.

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El asunto es que ahora el país está ad portas de unas elecciones, no solo las de este domingo 31 de mayo, sino las de la segunda vuelta, si así se llegara a requerir.

Por ello, el exministro de Minas, Amylkar Acosta, estima que para junio no se tocará el precio de la gasolina, pues es un tema de alta sensibilidad, que toca el bolsillo de todos, tengan o no tengan vehículos, pues presiona por el lado del transporte público.

El Gobierno le pagó la deuda del FEPC a Ecopetrol con títulos de corto plazo. Foto: Semana

En todo caso, aun con el petróleo Brent bajando en un 1,63 %, hasta los 92,18 dólares en este viernes 29 de mayo, por cuenta del mensaje de un posible pare en el conflicto bélico, el efecto sobre precios internos de la gasolina no sería tan rápido. Según Acosta, “la reducción siempre llega con un rezago entre el momento de la baja del crudo y la baja de sus derivados, los combustibles”.

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Pero sin duda, lo que más pesará, para que el precio de la gasolina se quede donde está en la actualidad, serán las elecciones. En consecuencia, el precio de los combustibles, principalmente el del diésel, seguirá siendo subsidiado, seguramente hasta después de la segunda vuelta o incluso más, lo que presionará aún más el déficit del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles).

La decisión definitiva sobre la gasolina, si la hay, la daría a conocer el Ministerio de Hacienda.

Hay que recordar que el precio de la gasolina corriente, en mayo, quedó en $15.848, luego de un incremento de $400 decretado por el Gobierno a inicios de mes. De no tocarse ahora, ad portas de unas elecciones, sería el que regiría para junio.

Anteriormente se habían aplicado dos reducciones al precio de la gasolina en este año, pero el gobierno tuvo que echar reversa. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)