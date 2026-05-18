Tres drones que habrían ingresado por la frontera occidental de Emiratos Árabes y provocado un incendio en cercanías de una central nuclear están afectando fuertemente el precio del petróleo, uno de los principales commodities de Colombia.

Es sabido que cualquier situación que impacte la cotización de este combustible genera efectos tanto positivos como negativos para el país.

Este lunes 18 de mayo, el precio del Brent, referencia utilizada por Colombia, se disparó una vez más e, incluso, alcanzó máximos de los últimos 15 días, ubicándose por encima de los 100 dólares, entre 109 y 112 dólares por barril.

El petróleo no suelta la tendencia al alza. Foto: El País

El comportamiento del precio del crudo tiene efectos tanto de corto como de largo plazo para el país que, pese a la transición energética impulsada para frenar la exploración petrolera mediante nuevos contratos, sigue derivando gran parte de sus ingresos de los hidrocarburos.

En días pasados, el presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, al presentar los resultados de la compañía más importante de Colombia, habló de una caída en ingresos y utilidades. Se refirió así al impacto que generan en la empresa petrolera factores internos como los impuestos y las variaciones en el precio del dólar.

No obstante, el fenómeno geopolítico también pasa factura.

Los cálculos de varios analistas han evidenciado que, por cada dólar que sube el petróleo en el mercado internacional, Colombia obtiene mayores ingresos. Camilo Bardo, uno de los vicepresidentes de Ecopetrol, presentó estadísticas según las cuales cada dólar adicional en el precio del petróleo representa 300.000 millones de pesos para la caja de la petrolera. En términos de Ebitda, el impacto sería de 800.000 millones de pesos y, en utilidades, de entre 350.000 y 450.000 millones de pesos.

Ecopetrol redujo sus ingresos y utilidades: impuestos y dólar barato golpearon sus cuentas

Por el contrario, la subida del precio del petróleo también genera impactos negativos, debido a que Colombia está importando cada vez más gasolina y diésel. A esto se suma que existen materias primas necesarias para producir productos clave para el agro, como los fertilizantes, cuyos precios aumentan cuando se incrementa el valor internacional del combustible.

Entre ellos están los fertilizantes, en cuyo proceso de producción se utiliza gas para extraer el hidrógeno necesario para fabricar amoníaco.

Materias primas se encarecen por conflicto en Oriente Medio. Foto: ADOBE STOCK

Lo cierto es que, en la jornada de este 18 de mayo, el impacto en los mercados por lo sucedido en Oriente Medio no pasó desapercibido. Según la agencia de noticias AFP, la Bolsa de Nueva York abrió con leves alzas este lunes, en el inicio de una semana en la que los inversionistas observan los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo ante la incertidumbre por el estancamiento diplomático entre Washington y Teherán.

En las primeras operaciones, el Dow Jones se mantenía casi sin cambios (+0,02 %), el Nasdaq avanzaba un 0,12 % y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0,14 %, señaló AFP.