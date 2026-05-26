Dólar para este 26 de mayo en las casas de cambio: así está fluctuando en el mercado

El dólar es una divisa importante para la economía, determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Es por ello que comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el mercado, por lo que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han lanzado a comprar y vender divisas, para aprovechar los movimientos y así generar mayores rentabilidades.

Inflación Foto: stock.adobe.

Las casas de cambio son los lugares predilectos para realizar este tipo de procesos de compra y venta, dado que son especializadas en el intercambio de divisas, permitiendo convertir dinero de forma ágil y conforme a la cotización del mercado. Su operación se basa en la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta, ajustándose constantemente a factores económicos locales e internacionales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,590.00 y de venta de $3,693.20.

Precios de vivienda en el primer trimestre de 2026: ¿se encareció la compra de casa o apartamento?

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,654 3,718 64 Cali 3,525 3,745 220 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,650 3,700 50 Medellín 3,546 3,657 111 Pereira 3,600 3,730 130

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Canal interoceánico, ¿quién lo hará? Aunque Petro dio una orden a la ANI, no hay tiempo, plata ni mucha viabilidad futura

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 25 de mayo de 2026 3590 3693.2 3667.06 domingo 24 de mayo de 2026 3591.4 3697.2 3667.06 sábado 23 de mayo de 2026 3590.4 3699.8 3667.06 viernes 22 de mayo de 2026 3595.6 3701.8 3701.37 jueves 21 de mayo de 2026 3610.4 3714.8 3730.49 miércoles 20 de mayo de 2026 3623.6 3730 3796.87 martes 19 de mayo de 2026 3647.2 3746.6 3796.78

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,640 3,680 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,690 30 Latin Cambios 3,640 3,710 70 Miss Money Cambios 3,650 3,720 70 Money Cambios WC 3,670 3,700 30 Punto Dollar 3,620 3,720 100

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

Digitally Generated Image , 3D rendered Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.