Dólar para este 26 de mayo en las casas de cambio: así está fluctuando en el mercado

El dólar es una divisa importante para la economía, determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Es por ello que comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el mercado, por lo que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han lanzado a comprar y vender divisas, para aprovechar los movimientos y así generar mayores rentabilidades.
Las casas de cambio son los lugares predilectos para realizar este tipo de procesos de compra y venta, dado que son especializadas en el intercambio de divisas, permitiendo convertir dinero de forma ágil y conforme a la cotización del mercado. Su operación se basa en la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta, ajustándose constantemente a factores económicos locales e internacionales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,590.00 y de venta de $3,693.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,654
|3,718
|64
|Cali
|3,525
|3,745
|220
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,650
|3,700
|50
|Medellín
|3,546
|3,657
|111
|Pereira
|3,600
|3,730
|130
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 25 de mayo de 2026
|3590
|3693.2
|3667.06
|domingo 24 de mayo de 2026
|3591.4
|3697.2
|3667.06
|sábado 23 de mayo de 2026
|3590.4
|3699.8
|3667.06
|viernes 22 de mayo de 2026
|3595.6
|3701.8
|3701.37
|jueves 21 de mayo de 2026
|3610.4
|3714.8
|3730.49
|miércoles 20 de mayo de 2026
|3623.6
|3730
|3796.87
|martes 19 de mayo de 2026
|3647.2
|3746.6
|3796.78
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,650
|3,710
|60
|Cambios Kapital
|3,640
|3,680
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,690
|30
|Latin Cambios
|3,640
|3,710
|70
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,720
|70
|Money Cambios WC
|3,670
|3,700
|30
|Punto Dollar
|3,620
|3,720
|100
Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.