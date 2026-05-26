Economía

Dólar para este 26 de mayo en las casas de cambio: así está fluctuando en el mercado

En los últimos días, la moneda se ha cotizado por debajo del precio oficial.

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Redacción Semana
26 de mayo de 2026 a las 7:46 a. m.
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF/ El País
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF/ El País Foto: El País

El dólar es una divisa importante para la economía, determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Es por ello que comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el mercado, por lo que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han lanzado a comprar y vender divisas, para aprovechar los movimientos y así generar mayores rentabilidades.

Inflación
Inflación Foto: stock.adobe.

Las casas de cambio son los lugares predilectos para realizar este tipo de procesos de compra y venta, dado que son especializadas en el intercambio de divisas, permitiendo convertir dinero de forma ágil y conforme a la cotización del mercado. Su operación se basa en la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta, ajustándose constantemente a factores económicos locales e internacionales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,590.00 y de venta de $3,693.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6543,71864
Cali3,5253,745220
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6503,70050
Medellín3,5463,657111
Pereira3,6003,730130
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 25 de mayo de 202635903693.23667.06
domingo 24 de mayo de 20263591.43697.23667.06
sábado 23 de mayo de 20263590.43699.83667.06
viernes 22 de mayo de 20263595.63701.83701.37
jueves 21 de mayo de 20263610.43714.83730.49
miércoles 20 de mayo de 20263623.637303796.87
martes 19 de mayo de 20263647.23746.63796.78

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,69030
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6503,72070
Money Cambios WC3,6703,70030
Punto Dollar3,6203,720100

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

Dólar cerró en Colombia
Digitally Generated Image , 3D rendered Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.