Colpensiones: la lista de pensionados que se quedan sin pago de prima en junio de 2026

En junio de 2026, una parte importante de los pensionados afiliados a Colpensiones no recibirá la conocida mesada 14, un pago adicional que ha sido esperado por miles de jubilados en Colombia.

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Aunque este beneficio todavía existe para ciertos grupos, las reglas vigentes han reducido significativamente su cobertura, dejando por fuera a quienes cumplen condiciones específicas relacionadas con la fecha de jubilación y el monto de la pensión.

Cada pensionado conoce el número de mesadas que recibirá cada año. Foto: 123RF

La mesada 14 fue concebida como un ingreso adicional anual para aliviar la carga económica de los pensionados del régimen público. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras reformas al sistema pensional, su alcance se restringió con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Pensionados que no recibirán la prima en 2026

Según la información de Colpensiones, los siguientes grupos no tendrán derecho al pago adicional en junio de 2026:

En primer lugar, quedan excluidos todos los pensionados que accedieron a su jubilación después del 31 de julio de 2011, sin importar el valor de la mesada que reciben. Este grupo representa una gran parte de los pensionados más recientes del sistema.

También pierden el derecho aquellos jubilados que obtuvieron su pensión entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, pero que reciben más de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, el criterio no depende de la fecha únicamente, sino del nivel de ingresos.

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Por último, se encuentran los pensionados que se jubilaron antes del 25 de julio de 2005, pero cuyas mesadas superan los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale aproximadamente a ingresos superiores a los 30 millones de pesos.

Miles de personas recibirán el beneficio en junio. Foto: Composición de El País con imágenes de Pocki IA y Getty

Un beneficio cada vez más limitado

Estas restricciones reflejan el proceso gradual de eliminación de la mesada 14 para la mayoría de los pensionados del país. Con las reformas constitucionales y legales implementadas desde 2005, el sistema buscó reducir el gasto público asociado a este beneficio y concentrarlo únicamente en ciertos sectores que cumplían condiciones específicas.

Actualmente, la mayoría de los pensionados en Colombia recibe únicamente 13 mesadas al año, mientras que el pago adicional de mitad de año se mantiene solo para grupos reducidos que cumplen con los requisitos establecidos.