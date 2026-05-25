Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 25 de mayo

Así se mueve la divisa en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 7:29 a. m.
El dólar vuelve a estar en el centro de atención por los movimientos que genera en la economía y los mercados.
El dólar vuelve a estar en el centro de atención por los movimientos que genera en la economía y los mercados. Foto: Banco Unión

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando el valor de las exportaciones (como el petróleo) y las importaciones. Además, dicta el costo de la deuda externa del país y encarece o abarata el precio de productos, tecnología y alimentos que el país le compra al exterior.

Tras las recientes fluctuaciones del mercado, son muchos los inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan una mayor rentabilidad a la hora de comprar o vender dólares, dado que con las recientes bajas pueden aprovechar un incremento en su precio y así obtener mayor dinero al venderlos.

Dolar Dolár
Su comportamiento sigue siendo una referencia clave para quienes siguen de cerca el panorama económico. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para este proceso, dado que son establecimientos comerciales especializados en la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas y empresas la conversión de su dinero de forma ágil y segura.

Precio del dólar en casas de cambio para este lunes: precio del mercado

Análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,40 y de venta de $ 3.697,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas del país, tenga en cuenta aquí los valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6493,72475
Cali3,5253,745220
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6703,71040
Medellín3,5493,660111
Pereira3,6303,730100
El precio del dólar continúa marcando tendencias que impactan distintos sectores y decisiones financieras.
El precio del dólar continúa marcando tendencias que impactan distintos sectores y decisiones financieras. Foto: getty images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
domingo 24 de mayo de 20263591.43697.23667.06
sábado 23 de mayo de 20263590.43699.83667.06
viernes 22 de mayo de 20263595.63701.83701.37
jueves 21 de mayo de 20263610.43714.83730.49
miércoles 20 de mayo de 20263623.637303796.87
martes 19 de mayo de 20263647.23746.63796.78
lunes 18 de mayo de 20263649.23745.43796.78

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6603,71555
Cambios Kapital3,6503,69040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,70050
Latin Cambios3,6503,72070
Miss Money Cambios3,6503,72070
Money Cambios WC3,6553,68530

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Cada variación del dólar puede tener efectos que van más allá de las cifras y alcanzan el día a día. Foto: Universal Images Group via Getty

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.