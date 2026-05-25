Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 25 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando el valor de las exportaciones (como el petróleo) y las importaciones. Además, dicta el costo de la deuda externa del país y encarece o abarata el precio de productos, tecnología y alimentos que el país le compra al exterior.

Tras las recientes fluctuaciones del mercado, son muchos los inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan una mayor rentabilidad a la hora de comprar o vender dólares, dado que con las recientes bajas pueden aprovechar un incremento en su precio y así obtener mayor dinero al venderlos.

Su comportamiento sigue siendo una referencia clave para quienes siguen de cerca el panorama económico. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para este proceso, dado que son establecimientos comerciales especializados en la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas y empresas la conversión de su dinero de forma ágil y segura.

Precio del dólar en casas de cambio para este lunes: precio del mercado

Análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,40 y de venta de $ 3.697,20.

Fondo Nacional del Ahorro: así funcionan las tasas de interés para crédito hipotecario en la entidad pública. Entrevista con la presidenta

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas del país, tenga en cuenta aquí los valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,649 3,724 75 Cali 3,525 3,745 220 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,670 3,710 40 Medellín 3,549 3,660 111 Pereira 3,630 3,730 100

El precio del dólar continúa marcando tendencias que impactan distintos sectores y decisiones financieras. Foto: getty images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM domingo 24 de mayo de 2026 3591.4 3697.2 3667.06 sábado 23 de mayo de 2026 3590.4 3699.8 3667.06 viernes 22 de mayo de 2026 3595.6 3701.8 3701.37 jueves 21 de mayo de 2026 3610.4 3714.8 3730.49 miércoles 20 de mayo de 2026 3623.6 3730 3796.87 martes 19 de mayo de 2026 3647.2 3746.6 3796.78 lunes 18 de mayo de 2026 3649.2 3745.4 3796.78

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,660 3,715 55 Cambios Kapital 3,650 3,690 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,650 3,700 50 Latin Cambios 3,650 3,720 70 Miss Money Cambios 3,650 3,720 70 Money Cambios WC 3,655 3,685 30

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Drama en el sur del país: El pulso comercial Colombia-Ecuador está destruyendo empleos y disparando el contrabando

Cada variación del dólar puede tener efectos que van más allá de las cifras y alcanzan el día a día. Foto: Universal Images Group via Getty

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.