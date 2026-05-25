Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 25 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando el valor de las exportaciones (como el petróleo) y las importaciones. Además, dicta el costo de la deuda externa del país y encarece o abarata el precio de productos, tecnología y alimentos que el país le compra al exterior.
Tras las recientes fluctuaciones del mercado, son muchos los inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan una mayor rentabilidad a la hora de comprar o vender dólares, dado que con las recientes bajas pueden aprovechar un incremento en su precio y así obtener mayor dinero al venderlos.
Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para este proceso, dado que son establecimientos comerciales especializados en la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas y empresas la conversión de su dinero de forma ágil y segura.
Precio del dólar en casas de cambio para este lunes: precio del mercado
Análisis del mercado cambiario para este lunes 25 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,40 y de venta de $ 3.697,20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas del país, tenga en cuenta aquí los valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,649
|3,724
|75
|Cali
|3,525
|3,745
|220
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,670
|3,710
|40
|Medellín
|3,549
|3,660
|111
|Pereira
|3,630
|3,730
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|domingo 24 de mayo de 2026
|3591.4
|3697.2
|3667.06
|sábado 23 de mayo de 2026
|3590.4
|3699.8
|3667.06
|viernes 22 de mayo de 2026
|3595.6
|3701.8
|3701.37
|jueves 21 de mayo de 2026
|3610.4
|3714.8
|3730.49
|miércoles 20 de mayo de 2026
|3623.6
|3730
|3796.87
|martes 19 de mayo de 2026
|3647.2
|3746.6
|3796.78
|lunes 18 de mayo de 2026
|3649.2
|3745.4
|3796.78
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,660
|3,715
|55
|Cambios Kapital
|3,650
|3,690
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,700
|50
|Latin Cambios
|3,650
|3,720
|70
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,720
|70
|Money Cambios WC
|3,655
|3,685
|30
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.