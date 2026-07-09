Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 9 de julio

El precio del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que mueve la economía y las decisiones de inversión.

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Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 7:22 a. m.
El dólar mantiene la atención de los mercados por su impacto en la economía nacional e internacional.
El dólar mantiene la atención de los mercados por su impacto en la economía nacional e internacional. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando el valor de las exportaciones (como el petróleo) y las importaciones. Además, dicta el costo de la deuda externa del país y encarece o abarata el precio de productos, tecnología y alimentos que el país le compra al exterior.

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Tras las recientes fluctuaciones del mercado, son muchos los inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan una mayor rentabilidad a la hora de comprar o vender dólares, dado que con las recientes bajas pueden aprovechar un incremento en su precio y así obtener mayor dinero al venderlos.

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La cotización del dólar marca el ritmo de mercados, importaciones, exportaciones y el costo de diversos productos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para este proceso, dado que son establecimientos comerciales especializados en la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas y empresas la conversión de su dinero de forma ágil y segura.

Precio del dólar en casas de cambio para este jueves: precio del mercado

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 9 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,407.14 y de venta de $3,525.24.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas del país, tenga en cuenta aquí los valores:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,4863,54660
Cali3,3503,600250
Cartagena3,3003,550250
Cúcuta3,4603,51050
Medellín3,3853,501116
Pereira3,4203,530110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Economia
Cada movimiento del dólar puede generar efectos en el bolsillo de los colombianos y en distintos sectores económicos. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
jueves 9 de julio de 20263407.143525.243339.65
miércoles 8 de julio de 20263407.143525.243335.5
martes 7 de julio de 20263399.523521.93350.68
lunes 6 de julio de 20263397.223511.113334.93
domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82
jueves 2 de julio de 202634203552.223403.35

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,4703,52050
Cambios Kapital3,4803,50020
Cambios Vancouver3,6203,63010
Punto Dollar3,4003,570170
Smart Exchange3,4603,51050

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El comportamiento de la divisa estadounidense continúa siendo clave para empresas, inversionistas y consumidores. Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.