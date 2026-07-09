Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 9 de julio

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando el valor de las exportaciones (como el petróleo) y las importaciones. Además, dicta el costo de la deuda externa del país y encarece o abarata el precio de productos, tecnología y alimentos que el país le compra al exterior.

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Tras las recientes fluctuaciones del mercado, son muchos los inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan una mayor rentabilidad a la hora de comprar o vender dólares, dado que con las recientes bajas pueden aprovechar un incremento en su precio y así obtener mayor dinero al venderlos.

La cotización del dólar marca el ritmo de mercados, importaciones, exportaciones y el costo de diversos productos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para este proceso, dado que son establecimientos comerciales especializados en la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a los viajeros, turistas y empresas la conversión de su dinero de forma ágil y segura.

Precio del dólar en casas de cambio para este jueves: precio del mercado

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 9 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,407.14 y de venta de $3,525.24.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas del país, tenga en cuenta aquí los valores:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,486 3,546 60 Cali 3,350 3,600 250 Cartagena 3,300 3,550 250 Cúcuta 3,460 3,510 50 Medellín 3,385 3,501 116 Pereira 3,420 3,530 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Cada movimiento del dólar puede generar efectos en el bolsillo de los colombianos y en distintos sectores económicos. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM jueves 9 de julio de 2026 3407.14 3525.24 3339.65 miércoles 8 de julio de 2026 3407.14 3525.24 3335.5 martes 7 de julio de 2026 3399.52 3521.9 3350.68 lunes 6 de julio de 2026 3397.22 3511.11 3334.93 domingo 5 de julio de 2026 3388.89 3516.67 3334.93 sábado 4 de julio de 2026 3387.06 3512.35 3334.93 viernes 3 de julio de 2026 3394.71 3527.65 3357.82 jueves 2 de julio de 2026 3420 3552.22 3403.35

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,470 3,520 50 Cambios Kapital 3,480 3,500 20 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Punto Dollar 3,400 3,570 170 Smart Exchange 3,460 3,510 50

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El comportamiento de la divisa estadounidense continúa siendo clave para empresas, inversionistas y consumidores. Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.