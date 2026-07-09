El buen dato exportador oculta una alerta: el agro se debilita y El Niño amenaza cultivos clave

Colombia ha venido tomando importancia como exportador de carne bovina, gracias a que ha logrado diversificar sus compradores y ya llega a 27 mercados internacionales, entre los que se destacan China y Rusia. Ese impulso, sin embargo, no ha estado exento de problemas, pues desde el Gobierno Petro han culpado a esas mayores ventas del encarecimiento de la carne al consumidor colombiano.

A esa situación se suma ahora una caída de 32,6 % anual en las exportaciones de animales vivos durante los primeros cinco meses de 2026; igualmente, bajaron 34,8 % las de carne y preparados de carne y las de aceites y grasas de origen animal cayeron a cero, luego de que un año atrás habían sido de 829.000 dólares.

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En general, las cifras del Dane muestran que, aunque entre enero y mayo las exportaciones del país crecieron 15,4 %, totalizando 23.587 millones de dólares, ese resultado responde al buen desempeño de las ventas externas de combustibles y de oro, mientras que las del sector agropecuario y manufacturero fueron inferiores a las del mismo periodo de 2025.

Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio de los exportadores, indica que el buen desempeño del petróleo en particular se debe a que sus precios están mucho más altos que hace un año, lo que ha impulsado al sector minero-energético. Algo similar habría ocurrido con el oro; sin embargo, los productos agropecuarios están prácticamente estancados. “Allí hay unos crecimientos en flores, en palma, pero también unas caídas en la parte de frutas y en café”, explica.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Foto: Alejandro Acosta

De la misma manera, en manufacturas no hay un comportamiento homogéneo. Mientras caen las exportaciones de hierro, suben las de productos plásticos y automóviles.

Para Díaz, el crecimiento de las exportaciones es insuficiente en lo que va de 2026 y, por eso, considera que se deben buscar formas para buscar un mejor desempeño en el segundo semestre del año.

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No obstante, el segundo semestre no luce fácil para las exportaciones de productos agrícolas ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Según los recientes reportes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 63 % de probabilidad de que dicho evento climático alcance una intensidad muy fuerte.

Un análisis de Analdex señala que este episodio meteorológico afectaría a 8 de las 10 principales líneas de exportación no minero-energéticas del país, entre las cuales están café, banano, flores, aguacate Hass, aceite de palma y azúcar. En general, la actividad agropecuaria es la que más absorbe los daños derivados de las sequías. En Colombia, en particular, el 72 % de la agricultura depende estrictamente del agua de lluvia; los riesgos se traducen en una menor oferta y una pérdida de competitividad internacional por tres vías críticas: reducción de precipitaciones, incrementos térmicos y déficit hídrico prolongado.

Hay temor por el impacto del fenómeno de El Niño en las exportaciones agrícolas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

El gremio de los exportadores estima que así se afectarían estos cultivos claves para el comercio exterior nacional.

Café: Se impacta en especial la caficultura de libre exposición solar. El año pasado se exportaron 5.783 millones de dólares del grano

Flores: La reducción de lluvias y el aumento de temperaturas en las regiones Andina y Caribe afectará a este cultivo, el cual se concentra mayormente en dichas zonas. En 2025, estas exportaciones sumaron 1.157 millones de dólares.

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Banano: La disminución de humedad en el suelo induciría un estado de estrés hídrico en las plantas, impactando el rendimiento del fruto. El país exportó 1.336 millones de dólares de banano el año pasado.

Palmicultura: Este cultivo tiene una alta dependencia de las lluvias, dado que solo el 21 % del área sembrada a nivel nacional cuenta con sistemas de riego tecnificados. Las ventas externas de aceite de palma fueron de 685 millones el año pasado.