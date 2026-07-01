Revaluación del peso enciende las alarmas entre los principales agroexportadores del país

La Federación Nacional de Cafeteros, junto con los principales sectores agroexportadores de Colombia, advirtió sobre los efectos que está teniendo la acelerada revaluación del peso colombiano sobre la competitividad de las exportaciones. A través de un comunicado divulgado este miércoles, los gremios manifestaron su preocupación por el impacto que la caída de la tasa de cambio está generando sobre las ventas externas y el empleo rural.

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Según el pronunciamiento, durante el último año la tasa de cambio registró una disminución de 23 %, una de las variaciones más pronunciadas entre las economías emergentes. Los sectores señalaron que esta apreciación afecta directamente sus ingresos, debido a que las exportaciones se facturan en dólares, mientras que los principales costos de operación, como salarios, transporte, energía, insumos e impuestos, se pagan en pesos.

Los gremios explicaron que, en consecuencia, cada dólar exportado hoy representa menos ingresos en moneda local, sin que la estructura de costos disminuya en la misma proporción. Esta situación, aseguraron, compromete la rentabilidad de actividades como el café, las flores, el banano, el aceite de palma, el azúcar y el aguacate.

En conjunto, estas cadenas productivas generan exportaciones por USD$10.258 millones y sostienen cerca de 2,5 millones de empleos formales, directos e indirectos, en el campo colombiano. Los representantes del sector advirtieron que esa base productiva podría verse afectada si persisten las actuales condiciones cambiarias.

Además de la revaluación del peso, los agroexportadores señalaron que enfrentan un incremento en los costos laborales y logísticos, mayores exigencias regulatorias en los mercados internacionales y la posibilidad de que Estados Unidos eleve del 10 % al 12,5 % el arancel para productos como flores, tilapia fresca, azúcar y aguacate transformado.

La competitividad exportadora es un asunto estratégico para Colombia. De ella dependen el empleo rural, la estabilidad económica de las regiones y el ingreso de divisas. Foto: Colprensa

Frente a este escenario, los gremios hicieron un llamado al nuevo Gobierno Nacional para que priorice la competitividad exportadora dentro de su agenda económica. Entre las medidas propuestas, plantearon la implementación de coberturas cambiarias, líneas de financiamiento para exportadores, programas de educación financiera y mecanismos de apoyo directo al exportador

Finalmente, los sectores insistieron en el comunicado que “Colombia debe preservar el equilibrio macroeconómico y la estabilidad cambiaria, sin comprometer otras variables económicas, como condiciones indispensables para mantener su capacidad de producir, exportar y generar empleo formal en un mercado global cada vez más competitivo”.