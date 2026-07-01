El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio con alta volatilidad. Durante todo el día mantuvo un comportamiento bajista, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 1 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.371, lo que significó una reducción de $69 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.440.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $42, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.413.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.432, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.368. El promedio cotizado se encuentra en $3.404.

Precio del dólar en las casas de cambio para el miércoles, 1 de julio de 2026

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,340 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 682,41.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,22 % llegando a las 101,180 unidades.

Esta fue la cotización del dólar para hoy. Foto: Banco Unión

ONU cambia las reglas de financiación para tratar de salir de crisis presupuestaria

La Asamblea General de la ONU aprobó el martes una nueva norma para impedir que algunos Estados miembros puedan pedir que se les devuelvan los fondos sin gastar, una medida para tratar de mejorar la situación financiera de la organización.

“Desde el inicio de mi mandato, he abogado por este cambio, y agradezco a los Estados miembros que hayan dado este importante paso”, declaró el secretario general, Antonio Guterres, que calificó el cambio de fundamental para la “continuidad operativa inmediata”.

“Este importante cambio beneficiará enormemente a mi sucesor, que ya no se verá maniatado por verse obligado a devolver fondos que, con demasiada frecuencia, ni siquiera se habían recibido”.

Los retos económicos que enfrentará Miguel Gómez Martínez al llegar al Ministerio de Hacienda

El presupuesto de las Naciones Unidas, de unos 3.400 millones de dólares para 2026, un 7% menos que el año anterior, se dota de las contribuciones que los 193 estados miembros hacen en función del tamaño de su economía.

Sin embargo, los dos mayores contribuyentes, Estados Unidos y China, habitualmente están en el centro de la polémica por pagar con retraso.

Según la nueva norma, solo los Estados que tengan sus pagos al día con la organización podrán solicitar la devolución de fondos sin asignar.

ONU cambia las reglas de financiación para tratar de salir de crisis presupuestaria Foto: AFP

Guterres advirtió en enero que la ONU se enfrentaba al colapso financiero si algunos países, entre ellos Estados Unidos, seguían sin pagar su contribución.