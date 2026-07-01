Precio del dólar en las casas de cambio para el miércoles, 1 de julio de 2026

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es el principal medio de pago para el comercio internacional y la mayor reserva de valor utilizada por bancos centrales y gobiernos. Además, materias primas fundamentales como el petróleo se cotizan y negocian en dólares, lo que obliga a prácticamente todos los países a utilizarlo para sus importaciones y exportaciones.

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Muchos optan por invertir en dólares, dado que esta decisión protege su patrimonio contra la devaluación local, disminuye el riesgo de su portafolio mediante la diversificación internacional y les da acceso a los mercados más grandes del mundo. Al usar una moneda fuerte, evitas que tus ahorros pierdan poder adquisitivo a causa de la inflación.

El dólar continúa siendo uno de los principales referentes de la economía. Así se mueve la divisa frente al peso colombiano en la jornada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para estos procesos de inversión, las casas de cambio son las entidades predilectas, dado que permiten comprar y vender divisas. Su objetivo es facilitar el intercambio de dinero de forma ágil según la cotización del mercado, obteniendo ganancias mediante la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 1 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,490.95 y de venta de $3,614.05.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios, puede revisarlos en la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,554 3,612 58 Cali 3,440 3,675 235 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,480 3,545 65 Medellín 3,468 3,598 130 Pereira 3,530 3,640 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los siguientes valores que se presentan en la siguiente tabla, con los precios de la última semana. Estos son los precios de compra, venta y TRM.

La tasa de cambio del dólar registra una nueva cotización en Colombia, en medio de la atención de los mercados nacionales e internacionales. Foto: Getty Images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 1 de julio de 2026 3490.95 3614.05 3440.83 Martes 30 de junio de 2026 3490.95 3614.05 3443.59 Lunes 29 de junio de 2026 3517.62 3633.1 3443.59 Domingo 28 de junio de 2026 3515.71 3634.05 3443.59 Sábado 27 de junio de 2026 3519.52 3637.38 3443.59 Viernes 26 de junio de 2026 3533.33 3649.76 3433.71 Jueves 25 de junio de 2026 3544.76 3660.48 3428.32 Miércoles 24 de junio de 2026 3542.38 3660 3425.95

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,550 3,600 50 Cambios Kapital 3,550 3,580 30 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Punto Dollar 3,500 3,650 150 Smart Exchange 3,550 3,600 50

Antes de realizar cualquier transacción, considere que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El comportamiento del dólar sigue marcando las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. Conozca cómo cerró la jornada. Foto: Adobe Stock

Así, se evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.