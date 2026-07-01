Precio del dólar en las casas de cambio para el miércoles, 1 de julio de 2026

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es el principal medio de pago para el comercio internacional y la mayor reserva de valor utilizada por bancos centrales y gobiernos. Además, materias primas fundamentales como el petróleo se cotizan y negocian en dólares, lo que obliga a prácticamente todos los países a utilizarlo para sus importaciones y exportaciones.
Muchos optan por invertir en dólares, dado que esta decisión protege su patrimonio contra la devaluación local, disminuye el riesgo de su portafolio mediante la diversificación internacional y les da acceso a los mercados más grandes del mundo. Al usar una moneda fuerte, evitas que tus ahorros pierdan poder adquisitivo a causa de la inflación.
Para estos procesos de inversión, las casas de cambio son las entidades predilectas, dado que permiten comprar y vender divisas. Su objetivo es facilitar el intercambio de dinero de forma ágil según la cotización del mercado, obteniendo ganancias mediante la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 1 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,490.95 y de venta de $3,614.05.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios, puede revisarlos en la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,554
|3,612
|58
|Cali
|3,440
|3,675
|235
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,480
|3,545
|65
|Medellín
|3,468
|3,598
|130
|Pereira
|3,530
|3,640
|110
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los siguientes valores que se presentan en la siguiente tabla, con los precios de la última semana. Estos son los precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 1 de julio de 2026
|3490.95
|3614.05
|3440.83
|Martes 30 de junio de 2026
|3490.95
|3614.05
|3443.59
|Lunes 29 de junio de 2026
|3517.62
|3633.1
|3443.59
|Domingo 28 de junio de 2026
|3515.71
|3634.05
|3443.59
|Sábado 27 de junio de 2026
|3519.52
|3637.38
|3443.59
|Viernes 26 de junio de 2026
|3533.33
|3649.76
|3433.71
|Jueves 25 de junio de 2026
|3544.76
|3660.48
|3428.32
|Miércoles 24 de junio de 2026
|3542.38
|3660
|3425.95
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,550
|3,600
|50
|Cambios Kapital
|3,550
|3,580
|30
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Punto Dollar
|3,500
|3,650
|150
|Smart Exchange
|3,550
|3,600
|50
Antes de realizar cualquier transacción, considere que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Así, se evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.