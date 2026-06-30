Los retos económicos que enfrentará Miguel Gómez Martínez al llegar al Ministerio de Hacienda

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la designación del economista y dirigente político Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda, una de las carteras más estratégicas de su próximo Gobierno.

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Gómez Martínez cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia, representante a la Cámara y presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Además, es economista con estudios en Francia y ha sido reconocido por su experiencia en comercio exterior, finanzas y política económica.

Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción.



Hoy presento a Miguel Gómez Martínez como Ministro de Hacienda de la Patria Milagro. Un hombre que NUNCA se ha rendido ante las crisis, que entiende que cada peso de los colombianos debe administrarse con… pic.twitter.com/PnaWLB7k4A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará?

Uno de los principales retos será impulsar el crecimiento económico. Aunque la economía ha mostrado señales de recuperación, el ritmo de expansión continúa por debajo de su potencial.

De acuerdo con un reciente análisis de ANIF, el crecimiento ha estado impulsado principalmente por el consumo de los hogares y el gasto público, mientras que la inversión privada continúa rezagada, una situación que podría limitar la capacidad del país para generar empleo y aumentar la productividad en el mediano plazo.

En materia laboral, el panorama presenta luces y sombras. La tasa de desempleo ha venido descendiendo y el empleo formal ha ganado participación; sin embargo, la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral colombiano.

Más de la mitad de los trabajadores continúa desempeñándose en condiciones informales, lo que afecta tanto la estabilidad de los ingresos como la sostenibilidad del sistema de protección social.

Otro frente complejo será el control de la inflación. Tras varios meses de incrementos consecutivos, el costo de vida volvió a acelerarse y permanece lejos de la meta del Banco de la República.

A esto se suma el riesgo de nuevas presiones sobre los precios de los alimentos si se presenta un fenómeno El Niño de gran intensidad durante el segundo semestre del año.

Miguel Gómez Martínez será el nuevo ministro de Hacienda del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Fotomontaje SEMANA

Sin embargo, el mayor desafío para Gómez Martínez estará en las finanzas públicas. El nuevo ministro encontrará un Gobierno con un déficit fiscal elevado y una deuda pública que supera el 58 % del PIB, lo que reduce el margen para aumentar el gasto y obliga a mantener una estricta disciplina fiscal.

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Los analistas consideran que recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer la inversión privada y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas serán tareas prioritarias para la nueva administración.