Ministerio de Agricultura ratifica a la Federación Nacional de Cafeteros como entidad representativa del sector

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) recibió el respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, luego de que un estudio técnico concluyera que el gremio cumple con las condiciones de representatividad nacional y funcionamiento interno democrático exigidas para administrar recursos parafiscales del subsector cafetero.

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El documento, elaborado por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio, establece que la Federación “es la agremiación de carácter gremial que acredita representatividad nacional de los productores de café” y que demostró, mediante evidencia documental y validaciones territoriales, contar con una estructura democrática y con las capacidades técnicas, financieras, institucionales y de experiencia requeridas para la administración del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEP Café).

El gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, agradeció al Ministerio por el acompañamiento y el rigor técnico del proceso de verificación, desarrollado en cumplimiento de las funciones de vigilancia y supervisión sobre los recursos parafiscales. A través de su cuenta en X, aseguró que el estudio respalda, con base en evidencia documental y validación territorial, la representatividad nacional del gremio y la solidez de su estructura interna.

Bahamón también señaló que “recibimos igualmente con responsabilidad las recomendaciones formuladas y seguiremos trabajando para fortalecer permanentemente la participación, la inclusión y la representatividad de la institucionalidad cafetera colombiana”.

Entre las conclusiones del estudio, el Ministerio destacó que la Federación acreditó experiencia técnica e institucional en la administración de recursos parafiscales y en la ejecución de proyectos relacionados con el subsector cafetero. Asimismo, señala que la entidad cumple con los criterios legales establecidos para evaluar la representatividad gremial y el funcionamiento democrático. No obstante, recomienda avanzar en una mayor participación de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas, promover el relevo generacional y ampliar el registro de productores en el Sistema de Información Cafetera (SICA).