Federación Nacional de Cafeteros anunció plazo para inscripción de candidatos a las elecciones del gremio

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) comunicó que los candidatos a las elecciones del gremio, las cuales se realizaran durante la primera semana de septiembre, tienen plazo para realizar su postulación formal hasta el 30 de junio. Las inscripciones iniciaron el 10 de este mismo mes en 23 departamentos y 610 municipios del país.

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Durante este proceso democrático, se elegirán 4.848 representantes, entre principales y suplentes, que integran los 15 comités departamentales y 389 comités municipales de cafeteros los cuales son indispensables para la correcta planeación, representación y proyección de la política cafetera en Colombia.

Los candidatos que resulten elegidos quedarán en la historia como los dirigentes del centenario, dado que la organización fundada por los cafeteros colombianos cumplirá cien años de existencia en junio de 2027. En ese sentido, serán los responsables de continuar construyendo las bases que sostendrán el próximo siglo de la Federación Nacional de Cafeteros.

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A través de estas elecciones, los caficultores podrán elegir a quienes los representarán con la misión de llevar la voz de las comunidades productoras a los escenarios donde se definen las decisiones y se traza el rumbo del sector cafetero.

Para conocer todos los detalles relacionados con el proceso electoral, los interesados pueden consultar la página web oficial de la Federación Nacional de Cafeteros en donde encontrarán información completa sobre las elecciones cafeteras.