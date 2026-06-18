Guaviare se convierte en el primer departamento en convertir la bioeconomía en política pública

En el 2024, Guaviare perdió 16.908 hectáreas de bosque según cifras del Ideam y reportes de autoridades ambientales regionales. Ante este escenario, la Gobernación del Guaviare, a través del Departamento Administrativo de Planeación, desarrollo y presentó a consideración de la Asamblea Departamental, la Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036.
La iniciativa tiene como meta asegurar las 4.8 millones de hectáreas de bosque natural del departamento el cual, representa el 87 % de su territorio a través de, un modelo económico que sustituye la tala ilegal y la ganadería extensiva por nuevos bionegocios de alta rentabilidad para las comunidades locales.
Esta política, cuenta con el respaldo técnico de la ONG suiza Swisscontact y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. De esta manera, el departamento tiene como principal objetivo convertirse en referente a nivel nacional e internacional de deforestación cero y desarrollo basado en la bioeconomía.
Sobre esta nueva política, Yeison Ferney Rojas Martínez, gobernador del Guaviare afirmó que “hoy el Guaviare le está proponiendo al país y al mundo un camino distinto: demostrar que sí es posible generar desarrollo sin destruir la selva. Nuestra meta es clara: alcanzar la deforestación cero al 2036 y construir prosperidad a partir de nuestra biodiversidad”.
De aquí en adelante, el Guaviare, que cuenta con una extensión de 53.460 km² y más de 84.800 habitantes según proyecciones del Dane para 2026, asumirá dos desafíos importantes: acabar con la deforestación y reducir una pobreza multidimensional que supera el 45% de su población.
Mediante la nueva política, se propone una transformación a fondo del modelo económico, cambiando las actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía que le saca partido de manera sostenible a la biodiversidad como motor de desarrollo.
Esta apuesta por la bioeconomía va en línea con las proyecciones nacionales, que estiman que la economía de la biodiversidad podría representar hasta el 3% del PIB del país y generar más de 500.000 empleos verdes de aquí a 2030.