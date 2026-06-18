Prima de servicios impulsa el interés de los colombianos por la compra de vivienda

La llegada de la prima de servicios en junio representa para miles de colombianos una oportunidad para reorganizar sus finanzas y avanzar en proyectos de largo plazo, entre ellos la adquisición de vivienda propia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los gastos relacionados con vivienda y servicios públicos representan el 28,7 % del presupuesto de los hogares, por lo que este ingreso adicional puede destinarse a cubrir parte de los costos asociados a la compra de un inmueble.

¿En qué se va la prima? Cuatro de cada diez colombianos reconocen que la desperdician

“La vivienda sigue siendo uno de los proyectos personales más importantes para las familias. Hoy vemos un mercado mucho más prudente, pero que se mantiene activo y responde positivamente cuando encuentra oportunidades reales que no comprometen su liquidez mensual”, aseguró Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

De acuerdo con cifras del portal inmobiliario, enero fue el mes con mayor actividad en consultas de vivienda, al registrar 6,9 millones de vistas. El informe también señala que Bogotá concentra el 62 % de la demanda inmobiliaria del país, seguida por Antioquia con el 9 % y Valle del Cauca con el 8 %.

En cuanto al perfil de los interesados, los estratos 3, 4 y 5 concentran entre el 20 % y el 25 % de las búsquedas cada uno, lo que refleja una participación relevante de la clase media en el mercado de vivienda.

La ejecutiva señaló que quienes planean adquirir un inmueble deben tener en cuenta tres aspectos principales: destinar la prima a cubrir costos iniciales, como la separación del inmueble y los gastos notariales y de escrituración; evaluar factores del entorno, como el acceso al transporte, instituciones educativas y servicios; y revisar la capacidad de endeudamiento del hogar antes de asumir un crédito.

“Los usuarios de hoy están mucho más informados y ya no toman decisiones basadas únicamente en la emoción. Cada vez son más críticos al evaluar variables como las condiciones de financiación, el entorno urbano y el potencial de desarrollo de la zona donde planean vivir”, añadió la ejecutiva.