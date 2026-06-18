Operaciones digitales de crédito ganan peso en Colombia con expansión de fintech LeanCore

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, entre 2021 y 2025, las operaciones financieras por Internet y aplicaciones móviles pasaron del 35,7 % al 66,6 %, consolidándose como principales canales transaccionales del mercado. En este contexto de crecimiento del financiamiento digital, comercios y empresas buscan alternativas de crédito digital propio para facilitar compras, aunque no todos cuentan con infraestructura tecnológica suficiente.

En ese escenario nació LeanCore, una fintech que opera en Colombia y Guatemala y que administra más de 300.000 créditos digitales. La compañía, de core bancario, permite estructurar, operar y ofrecer créditos digitales mediante un software que integra el flujo completo del crédito en tres etapas: originación digital, administración de cartera y recaudo automatizado.

Según Payments & Commerce Market Intelligence, el 4 % de los colombianos compra digitalmente mediante Buy Now Pay Later. Lucas Florez, cofundador y CEO de LeanCore, señaló que la tecnología permite que cualquier negocio con base de clientes se convierta en emisor de crédito.

“El crédito propio es una herramienta estratégica para que comercios y empresas de diferentes sectores (retail, movilidad eléctrica, salud, educación, servicios y muchos otros) aumenten sus ventas, faciliten el acceso de sus clientes a productos y servicios y generen nuevas fuentes de ingresos de forma controlada y responsable. El reto está en que muchas organizaciones no cuentan con la infraestructura técnica para gestionar riesgo, validar identidades, originar créditos, administrar cartera y recaudar ordenadamente. Por eso, en LeanCore desarrollamos la tecnología que permite crear y operar soluciones de crédito digital, integrándose con POS, ERPs, sistemas contables, pasarelas de pago, ecommerce y demás herramientas clave de cada operación”, explica Florez.

Lucas Florez, cofundador y CEO de LeanCore. Foto: Suministrada / API

La tecnología ofrece cuatro beneficios: reduce tiempos de aprobación a minutos mediante análisis de riesgo en tiempo real; optimiza el recaudo mediante recordatorios y pasarelas digitales; minimiza errores operativos; y reduce la inversión en desarrolladores y gestión en la nube.

La implementación del core bancario permite a las organizaciones reducir tiempos de desarrollo, pasando de proyectos de ocho meses a un año a implementaciones de 8 a 12 semanas. Además, el usuario final accede a una experiencia de compra más fluida, sin fricciones de procesos bancarios tradicionales. Esta tecnología se integra con sistemas de pago y gestión empresarial, ampliando su adopción en distintos sectores. Para 2026, LeanCore proyecta superar 1 millón de créditos administrados en su plataforma en Colombia y otros mercados de América Latina en expansión regional de manera progresiva continua.