Autosuficiencia de hogares reduce riesgos para la niñez refugiada y migrante, según estudio internacional

En un contexto de reducción del financiamiento humanitario y aumento de la inseguridad alimentaria, una investigación de World Vision Internacional y el Programa Mundial de Alimentos concluye que la autosuficiencia de los hogares es un factor clave para proteger a la niñez frente al hambre, el trabajo infantil, la deserción escolar y la separación familiar.

El estudio es relevante para Colombia, uno de los principales países receptores de población refugiada y migrante de Venezuela, donde miles de familias enfrentan barreras para acceder a empleo formal, ingresos estables y servicios básicos.

“Imaginen ser una niña o un niño obligado a huir de la violencia una y otra vez, pasando días con hambre y sin saber dónde encontrará seguridad. La pregunta no es si sus sueños son alcanzables, sino si existe la voluntad política y el coraje para hacerlos realidad”, afirmó Amanda Rives.

La investigación, basada en cerca de 3.500 encuestas en ocho países de África, Asia y América Latina, evidencia que los recortes en la ayuda humanitaria obligan a estrategias de supervivencia que aumentan los riesgos para la niñez.

El 57 % de los hogares reportó hambre; el 21 %, inasistencia escolar; y el 11 %, separación familiar. Además, la inseguridad alimentaria multiplica hasta por siete el riesgo de matrimonio infantil en niñas y adolescentes.

El estudio indica que la autosuficiencia reduce en 56 % la petición de comida o dinero en la calle, en 38 % la deserción escolar, en 33 % el matrimonio infantil y en 31 % la separación familiar.

“Cuando una persona adulta está desempleada, hay sufrimiento en la familia. Cuando puede trabajar, la situación de las niñas y niños mejora”, señaló un participante.

World Vision llamó a gobiernos y donantes a fortalecer la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante. Los resultados respaldan la campaña SUFICIENTE (ENOUGH), enfocada en reducir el hambre infantil mediante sistemas alimentarios resilientes.

“La magnitud de esta crisis requiere acciones urgentes y financiadas”, concluyó Amanda Rives.