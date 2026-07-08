Dane revela qué alimentos subieron y bajaron de precio en Colombia durante el último mes

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del índice de precios al consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios en junio de 2026.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo por encima de lo esperado por los expertos: 6,14 %.

El Dane presentó los datos de la variación del IPC en junio de 2026. Foto: Dane

El resultado que presenta la entidad es clave para las políticas monetarias que regirán en el país durante el mes en curso, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Inflación al alza. Dane reveló que en junio de 2026 fue del 6,14 %

Alimentos y sectores que más subieron y bajaron

Los mayores incrementos de precio se registraron en las papas (50,26 %), el tomate de árbol (47,02 %) y el tomate (41,51 %).

En contraste, las mayores reducciones se presentaron en los dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos y cocadas para consumo en el hogar (-17,92 %), seguidos de las legumbres secas (-6,37 %) y los plátanos (-5,46 %).

Durante junio, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor variación mensual entre los grupos de gasto, con un aumento de 0,67 %, seguida de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52 %), bebidas alcohólicas y tabaco (0,50 %), prendas de vestir y calzado (0,43 %), salud (0,39 %) y restaurantes y hoteles (0,39 %).

En contraste, la división de información y comunicación fue la única que presentó una variación negativa, con -0,02 %, mientras que la de educación no registró cambios durante el mes.

En la variación anual del IPC a junio de 2026, las mayores alzas se concentraron en el sector de restaurantes y hoteles. Foto: Dane / Informe

En la variación anual del IPC a junio de 2026, que se ubicó en 6,14 %, las mayores alzas se concentraron en restaurantes y hoteles (9,59 %), salud (8,39 %), educación (7,57 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,02 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,83 %), todas por encima del promedio nacional.

Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de junio; así subieron y bajaron los gastos

También registraron incrementos superiores al 6 % en bienes y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,22 %), y bienes y servicios diversos (6,12 %).

Por debajo del promedio nacional se ubicaron transporte (5,47 %), información y comunicación (5,16 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,02 %), recreación y cultura (3,92 %), y prendas de vestir y calzado, que presentó la menor variación anual (2,98 %).