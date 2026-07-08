A pocos días del fin de la ventana de traslados de cotizantes de AFP a Colpensiones, hay fallas en servicios, alerta Asofondos

Más de 153.000 personas han aprovechado hasta ahora la ventana de oportunidad de traslado, desde los fondos privados de pensiones-AFP, a Colpensiones, que quedó abierta por un tiempo, tras la suspensión de la reforma pensional que ordenó la Corte Constitucional. Pero ahora, el gremio de AFP, Asofondos, advierte riesgo por la proximidad del fin de esa ventana y las dificultades que están encontrando los interesados, al ingresar a la plataforma para hacer el trámite.

La ventana de traslado exprés, sin el lleno de los requisitos que habitualmente se exigen para quien está inconforme con el sistema de aseguramiento para la vejez que tiene, se vence el 16 de julio.

Es decir, queda solo una semana para el traslado, por lo cual, Asofondos hizo un pronunciamiento: “Preocupan nuevas fallas en Colpensiones a días de vencer la Oportunidad de Traslado”, manifestaron.

Según el gremio de AFP, el llamado es para los ciudadanos que buscan aprovechar la posibilidad, a quienes envían un mensaje. “Es clave que la solicitud de traslado se radique a más tardar el 16 de julio de 2026, después de esa fecha no habrá lugar a excepciones”, enfatizaron.

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